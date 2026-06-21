La mujer a quien le "quitaron" sus hijos cuando toda Argentina habló de Jordania y la historia con final feliz

El sábado 27 de junio , por la última fecha de la primera fase del Grupo J del Mundial 2026 , la Selección Argentina de fútbol enfrentará a Jordania . En pleno siglo XXI , era de redes sociales e hipercomunicación , informarse sobre Jordania está a una búsqueda en Google o a una consulta en la IA de distancia. Pero en 1997 , cuando toda Argentina habló por primera vez de este país árabe en el continente asiático, Jordania era un verdadero misterio .

10 curiosidades poco conocidas de Jordania: el flamante rival que enfrentará a la Argentina en el Mundial

Fue gracias a la argentina Gabriela Arias Uriburu que la poco conocida Jordania -al menos en suelo argentino- ganó su espacio en los medios de comunicación hace 29 años. Pero no fue con fines turísticos , ni mucho menos un motivo agradable: el exesposo de Gabriela y padre de sus tres hijos -ciudadano jordano, él- huyó con los niños a su tierra natal, sin autorización de la madre y sin que siquiera ella lo supiera.

Cuando Gabriela cayó en la cuenta de lo que estaba ocurriendo, sus hijos ya estaban fuera de su alcance . Se encontraban en Jordania , un país en el que las legislaciones no eran precisamente amigables si de igualdad de derechos entre hombres y mujeres se trataba. ¡Y ni hablar para una extranjera!

La mujer a quien le "quitaron" sus hijos cuando toda Argentina habló de Jordania y un cuento con final feliz

Gabriela recorría los medios argentinos con su angustiante historia y un único y desesperado pedido: que los niños regresaran a su lado . Su lucha se convirtió en causa nacional , y Arias Uriburu llegó a convertirse en embajadora de la paz y una referente en la lucha de madres que buscaban reencontrarse con sus hijos.

A casi 30 años de este mediático y resonante caso diplomático y judicial, y mientras que en Argentina se vuelve a hablar de Jordania (ahora, por el Mundial de la FIFA ), la historia dio un giro de trama inesperado. Y, por fortuna, mucho más feliz que el que evidenciaba a fines de 1997 .

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"Hoy logro ver y entender que toda esta historia comenzó cuando mis padres se separaron. Yo tenía 11 años y fue un divorcio muy complejo. Éramos seis hermanos", reflexiona Arias Uriburu, a sus 61 años, en diálogo con Los Andes.

Incluso, por medio de las constelaciones familiares -disciplina en la que se ha especializado y que la ayudó a sanar-, Arias Uriburu logró entender recientemente que estaba repitiendo el patrón de su abuela paterna, a quien también les habían quitado a sus hijos.

La mujer se convirtió en una luchadora y activista incansable por los Derechos del Niño -además de escritora y conferencista- y pudo reencontrarse con sus hijos un año después de que su ex se los llevara.

Y luego, como resultado de una lucha en la que nunca bajó los brazos, siguió viajando periódicamente a Jordania para verlos. De hecho, hoy mantiene un vínculo estrecho con ellos.

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"Los tres se casaron, y pude estar en las bodas de todos", resume, con orgullo y emoción la activista, quien es abuela por duplicado. Y aclara que también la relación con el padre de ellos encontró su justo y necesario equilibrio.

"Nos acomodamos a las necesidades de nuestros hijos. Ya estamos hablando de tres adultos", resume, aunque deja bien en claro que es el resultado de un proceso que cumplirá 30 años el próximo año.

"Ver hoy la felicidad de mis hijos es todo para mí. Los veo felices en sus matrimonios, construyendo sus vidas, y me siento muy feliz", reflexiona.

"¿Dónde están mis hijos?": el día que cambió todo

Mientras vivía en Guatemala -su padre cumplía funciones diplomáticas en este país-, Gabriela Arias Uriburu conoció al ciudadano jordano Imad Shaban. Se enamoraron, se casaron y tuvieron tres hijos: Karim, Zahira y Sharif.

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Durante años, como familia, vivieron juntos, aunque de a poco, la relación entre Arias Uriburu y Shaban se fue deteriorando.

Hasta que el 10 de diciembre de 1997, mientras estaban en pleno proceso de divorcio, de un día para el otro el hombre se llevó a los tres niños a Jordania. Lo hizo sin autorización ni conocimiento de la madre, y esta decisión unilateral desencadenaría una batalla internacional judicial y diplomática sin precedentes. Karim tenía apenas 5 años. Zahira, 3 y Sharif era un bebé.

Cuando Gabriela cayó en la cuenta de lo que había ocurrido, sus hijos ya estaban en Medio Oriente. Fue entonces el inicio de la desesperada búsqueda que movilizó a autoridades del Gobierno argentino, diplomáticos, abogados y organismos internacionales.

"Si hubiese esperado a la Justicia, quizás nunca los habría vuelto a ver"

A fines de los años 90, el rostro de Gabriela Arias Uriburu era uno de los más conocidos de Argentina. Su historia ocupaba portadas, abría noticieros y movilizaba a una sociedad que seguía con angustia cada novedad de una batalla que parecía imposible. Sobre todo, por lo poco que se conocía de la tierra natal de Shaban y a donde se había llevado a los dos niños y la niña.

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El país conocía el nombre de Gabriela (y el de Jordania), mientras la mujer repetía una y otra vez su angustiante historia. En paralelo, dentro de esta madre que luchaba por los derechos de sus hijos comenzaba un viaje mucho más íntimo.

Con el paso del tiempo, Gabriela comprendió que aquella experiencia como hija terminó preparándola para enfrentar lo que vendría décadas más tarde.

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"Como la experiencia que viví con el divorcio de mis padres fue tan fuerte y tan extrema, de alguna manera me preparó para lo que después ocurrió con mis hijos", resume.

Por esto mismo, cuando Imad Shaban se llevó a Karim, Zahira y Sharif a Jordania, Gabriela tuvo bien en claro que no permitiría que sus hijos sufrieran las mismas heridas que ella ya había padecido.

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"Todas las decisiones que tomé fueron por el bien de mis hijos. Yo no quería que ellos vivieran lo que yo viví como hija", refuerza.

La pelea judicial se extendía entre Guatemala, Argentina y Jordania. Mientras los tribunales discutían competencias y jurisdicciones, Gabriela tenía la certeza de que debía moverse en el plano diplomático.

"Si yo hubiese esperado a la Justicia, quizás no los hubiese vuelto a ver. En realidad, ellos no hubiesen podido volver a ver a su mamá", piensa en voz alta.

Gracias a gestiones diplomáticas internacionales, la intervención de la ONU y una compleja negociación entre Estados, en 1998 logró la autorización para viajar a la desconocida Jordania y reencontrarse con sus hijos apenas un año después de la separación forzada.

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Tras ese primer viaje, el conflicto siguió en vías de resolución, y en 2005 se firmó un acuerdo entre los dos adultos. A partir de allí, Arias Uriburu comenzó a viajar a Jordania con más frecuencia, hasta que en 2010 ya directamente dejó de necesitar de la autorización del padre de los chicos para verlos.

"Nunca faltó la vinculación entre nosotros. Los niños nunca dejan de vincularse con sus padres, incluso a la distancia. Se fue creando una especie de magia, como si el tiempo no hubiera pasado", agrega.

Empezó como lucha, se convirtió en misión

Mientras buscaba reencontrarse con sus hijos y garantizar sus derechos, Gabriela comenzó a atravesar el proceso de sobrevivir emocionalmente al dolor. Para ello recurrió a herramientas psicológicas, terapéuticas y espirituales, que luego terminarían ayudando a otras tantas personas.

"Todas las herramientas que tuve que aprender para sobrevivir al horror de estar lejos de mis hijos después las fui compartiendo con otros", cuenta.

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Fue en 2005 cuando Gabriela supo que su experiencia podía ser de utilidad para los demás. Una mujer, que tenía cáncer, le preguntó si dictaba cursos o talleres para enseñar aquello que le había permitido sostenerse durante los años más difíciles.

"Fue ella quien me abrió un portal", recuerda.

A partir de entonces, Arias Uriburu comenzó a desarrollar espacios de formación vinculados a la resiliencia y el autoconocimiento. También profundizó en el trabajo con constelaciones familiares, una experiencia que la llevó a descubrir que repetía la historia de la madre de su papá.

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En paralelo, fundó organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de la infancia y comenzó a trabajar sobre un paradigma que todavía hoy repite, porque sigue viendo que existen falencias.

"En muchos lugares la Justicia sigue interpretando que el niño es objeto de derecho y no sujeto de derecho", denuncia. Y, a modo de ejemplo, cita casos como el de Lucio Dupuy o el de Ángel López, dos niños que murieron por maltratos de uno de sus padres.

De la tragedia a la construcción y una nueva metodología de educación

Fue el mencionado asesinato de Lucio Dupuy lo que, una vez más, movilizó a Gabriela. Y esa conmoción la llevó a impulsar HOWE, un programa educativo pensado para acompañar a niños que atraviesan situaciones familiares complejas, duelos, violencia o conflictos de diversa índole.

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"Los chicos están muy solos frente a los padecimientos familiares", explica.

HOWE gacetillaPrensa

La iniciativa propone generar espacios de contención dentro de las escuelas para que los niños puedan expresar lo que sienten y encontrar acompañamiento.

Según cuenta, una experiencia desarrollada en una escuela de Corrientes permitió abordar situaciones de bullying y acompañar a niños que habían perdido a alguno de sus padres.

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"Los padres tenemos que trabajar nuestras propias heridas para que nuestros hijos puedan alcanzar lo que tienen que alcanzar: la paz", concluye.