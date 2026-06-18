El pedido desesperado de una hija para ayudar a su madre, quien no puede trabajar por dolores insoportables

Desde febrero, Stella Maris de 58 años atraviesa un complejo cuadro de salud que la dejó prácticamente sin movilidad y obligó a abandonar sus trabajos. Sin ingresos fijos y con crecientes gastos médicos, su hija lanzó un pedido de ayuda para poder acceder a la medicación y cubrir los costos de traslado y tratamiento.

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Verónica, su hija de 35 años y quien actualmente se encuentra sin trabajo, compartió la angustiante historia con Los Andes y decidió hacer público el caso ante la falta de respuestas y el deterioro económico que atraviesan sus padres.

"Me vi obligada a hacer esto porque no sé ya dónde más pedir ayuda", dijo la hija de Stella. "Me vi obligada a hacer esto porque no sé ya dónde más pedir ayuda", dijo la hija de Stella.

"Me vi obligada a hacer esto porque no sé ya dónde más pedir ayuda", dijo la hija de Stella.

Pedido de ayuda Tiene 58 años, pero el dolor le impidió seguir trabajando. Gentileza

"Lamentablemente, en febrero ella tuvo que dejar de trabajar porque empezó con muchos dolores en sus piernas, en su cadera. Se medicó para poder seguir trabajando, pero llegó un punto en que ya no pudo más", relató Verónica.

Según explicó su hija, Stella consultó en reiteradas oportunidades en las guardias del Hospital Central y del Hospital Carrillo, donde recibió distintos diagnósticos. En un primer momento le indicaron que podía tratarse de hernias de disco, luego de un problema en el fémur y, posteriormente, de una artrosis de cadera que requeriría una prótesis.

Un dolor que no le permite descansar

Con el paso de los meses, el cuadro se agravó hasta afectar por completo la calidad de vida de la mujer. "Ella no puede caminar, no puede estar sentada, no puede estar acostada, no puede estar de ninguna manera. Entonces, le dijeron que podía ser la columna.", describió su hija.

En medio de la búsqueda de respuestas, la mujer se sometió a un bloqueo para el tratamiento del dolor en el Hospital Central. Sin embargo, el procedimiento solo generó una mejoría parcial y actualmente no hay profesionales que realicen esa práctica.

Hospital Central El sistema de salud pública de Mendoza experimentó un incremento del 50% en la demanda de atención en los últimos dos años. Hospital Central. Imagen de archivo Web

"Si bien ese bloqueo no le hizo bien del todo, algo mejor estuvo", señaló su hija.

Sin trabajo y con gastos cada vez mayores

La situación sanitaria también derivó en una crisis económica. La paciente debió renunciar a uno de sus empleos registrados, mientras que los otros trabajos eran informales. Su esposo, por su parte, dedica gran parte de su tiempo a cuidarla.

"Ellos están sin trabajar. Mi papá depende mucho de cuidar a mi mamá. Entonces no hay un ingreso económico fijo como para sostener todos los gastos que conlleva trasladarla o llevarla a urgencias", explicó.

A esto se suman el pago de alquiler, impuestos y los costos vinculados a la atención médica.

"Ellos pagan alquiler, ellos pagan impuestos. Y la verdad es que no les está dando el bolsillo, pero para absolutamente nada", sostuvo.

Dificultades para conseguir la medicación

Además de la falta de ingresos, la familia asegura que enfrenta inconvenientes para acceder a una medicación que la mujer necesita de manera regular.

"Necesito ayudarlos a conseguir una medicación que cuesta todos los meses conseguir en el Hospital Central. En otros hospitales hay medicación, pero en el Hospital Central no", afirmó.

Verónica se comunicó con otros hospitales que cuentan con la medicación necesaria, pero se encuentran demasiado lejos para trasladar a su madre con frecuencia y garantizar la continuidad del tratamiento. Debido a que la mujer no puede caminar, cada traslado requiere un taxi o remis, un gasto que muchas veces resulta imposible de afrontar.

"Por ahí no disponen para la movilidad, que vendría a ser un remis o un taxi para poder trasladarla, ya que no puede caminar", explicó.

Un pedido de ayuda ante una situación límite

Ante este panorama, Verónica decidió hacer público su pedido de ayuda con la esperanza de encontrar apoyo para sus padres, ya sea a través de asistencia económica, medicamentos o mercadería.

"Mi pedido de ayuda, sinceramente, a los gritos, es poder ayudarlos a conseguir algún tipo de ayuda económica, a conseguir su medicación y aliviarles un poco todo el mal momento que están pasando", expresó.

La mujer aclaró que cualquier colaboración puede marcar una diferencia en la situación que atraviesa la familia. "No solo necesitamos ayuda económica. También pueden ayudarnos con la medicación o con mercadería para que ellos puedan aliviarse un poco", señaló.

Además, contó que está dispuesta a ofrecer su trabajo a cambio de colaboración. "Soy cuidadora de adultos mayores y puedo ofrecer mis servicios. Estoy tratando de buscar la manera de poder darles una mano desde otro ángulo", afirmó.

"Mi mamá está así, pero mi papá se agobia mucho porque no la puede ayudar, porque no puede darle lo que realmente necesita para poder cuidarse", agregó Verónica sobre el impacto que la situación tiene en su familia.

Cómo ayudar

Verónica abrió una cuenta destinada solo para ayuda de sus padres. La misma está a nombre de Veronica Stella Diaz.

Alias: todopormisviejos

CVU: 0000184305120030012309

Contacto de Verónica

Número de teléfono (solo WhatsApp): 2613639506

Número de teléfono (solo llamadas): 2617128928