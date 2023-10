Una aerolínea europea sufrió un hackeo y pidió a sus clientes que cancelen sus tarjetas de crédito

Air Europa sufrió un problema de ciberseguridad que habría afectado el sistema de pagos que usaba la empresa. No obstante, aseguran que hasta el momento no se ha registrado no se han registrado casos de fraudes.

Según informaron, el hackeo habría permitido la extracción de datos de las tarjetas de crédito de los clientes. La aerolínea asegura que “la detección y rápida intervención del equipo” permitió bloquear la brecha de seguridad.

Desde la empresa explicaron que los datos extraídos han sido “exclusivamente los asociados a las propias tarjetas en sí y no a los clientes”.

“En ningún caso los ciberdelincuentes han accedido a otras bases de datos de Air Europa ni han extraído otro tipo de información personal de los clientes”, agregaron.

Las personas que podrían verse afectadas recibieron un correo electrónico con una serie de pasos a seguir para minimizar cualquier posible incidencia.

En este email Air Europa les pide a sus clientes que identifiquen la tarjeta usada para realizar el pago en la página web de la aerolínea y que se pongan en contacto inmediatamente con su entidad bancaria para cancelar la tarjeta que hayan utilizado para pagar con el objetivo de evitar “el posible uso fraudulento de su información”.

No proporcionar información personal, su pin, nombre o cualquier otro dato personal a través de teléfono, mensaje o email, incluso cuando se identifiquen como su entidad bancaria.

Por último, recomendaron recopilar cualquier prueba de posible uso no autorizado de su tarjeta y denunciarlo ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

