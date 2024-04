Un terremoto de 7,4 sacudió Taiwán: siete muertos, edificios colapsados y alertas de tsunami

El sismo de mayor magnitud en Taiw谩n en 25 a帽os remeci贸 la isla durante la hora pico de la ma帽ana del mi茅rcoles, da帽ando edificios y provocando la muerte de por lo menos siete personas.

Siete personas murieron en el temblor, registrado justo antes de las 8 de la ma帽ana, seg煤n la agencia nacional de bomberos de Taiw谩n. El diario local United Daily News se帽al贸 que tres senderistas fallecieron durante un deslave en el Parque Nacional Koroko y un conductor de camioneta muri贸 en esa misma zona despu茅s de que grandes rocas golpearon su veh铆culo.

Las autoridades hab铆an perdido el contacto con 50 personas que viajaban en minibuses cuando el potente sismo cort贸 las comunicaciones por celular, indic贸 m谩s tarde el cuerpo de bomberos.

Hab铆a 736 heridos y m谩s de 70 personas atrapadas, algunas de ellas en una mina de carb贸n, seg煤n estad铆sticas del gobierno. El sismo y las r茅plicas tambi茅n provocaron 24 aludes de tierra y da帽aron 35 carreteras, t煤neles y puentes.

La agencia sismol贸gica de Taiw谩n report贸 una magnitud de 7,2 para el terremoto, mientras que el Servicio Geol贸gico de Estados Unidos (USGS por sus iniciales en ingl茅s) lo situ贸 en 7,4. El sismo se produjo unos 18 kil贸metros (11 millas) al sur-suroeste de Hualien, con una profundidad de unos 35 km (21 millas).

En la capital, Taip茅i, colocaron baldosas de los edificios m谩s antiguos y las escuelas evacuaron a sus alumnos a campos deportivos, equip谩ndoles con cascos amarillos de seguridad. Algunos ni帽os se cubrieron con libros de texto ante la posibilidad de objetos ca铆dos mientras continuaban las r茅plicas.

M谩s tarde, un edificio de cinco pisos en el condado de Hualien, cerca del epicentro en el mar, qued贸 inclinado en un 谩ngulo de 45 grados sobre su primer piso derruido.

Los sismos a menor profundidad tienden a causar m谩s da帽os en la superficie. El temblor provoc贸 una alerta de tsunami que se retir贸 m谩s tarde.

Las autoridades se帽alaron que s贸lo anticipaban un sismo relativamente leve de magnitud 4 y por lo tanto no enviaron alertas. De cualquier forma, el sismo fue de suficiente intensidad para asustar a algunas de las personas acostumbradas a estas sacudidas.鈥滾os terremotos son comunes y me he acostumbrado a ellos. Pero hoy fue la primera vez que un temblor me hizo llorar del miedo鈥, dijo Hsien-hsuen Keng, una residente de Taip茅i. 鈥淓l temblor me despert贸. Nunca antes hab铆a sentido una sacudida tan fuerte鈥.

La legislatura nacional, ubicada en lo que fue una escuela construida antes de la Segunda Guerra Mundial, tambi茅n registr贸 da帽os en paredes y techos.

Se suspendi贸 el servicio de trenes en toda la isla de 23 millones de habitantes, as铆 como el servicio de metro en Taip茅i, donde una l铆nea elevada de construcci贸n reciente sufri贸 una separaci贸n parcial.

La Agencia Meteorol贸gica de Jap贸n inform贸 un incremento de 30 cent铆metros (1 pie) en la marea en la costa de la isla de Yonaguni unos 15 minutos despu茅s del sismo.

El sismo se sinti贸 en Shangh谩i y varias otras provincias de la costa suroriental de China, seg煤n la prensa local. China y Taiw谩n est谩n a unos 160 km (100 millas) de distancia. China no emiti贸 ninguna alerta de tsunami para su territorio continental.