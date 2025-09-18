18 de septiembre de 2025 - 23:31

Un sismo de magnitud 7,4 se registró en la costa de Kamchatka en Rusia

Hay una alerta de tsunami para la costa este.

Sismo sacude las costas de la península de Kamchatka, en Rusia.

Sismo sacude las costas de la península de Kamchatka, en Rusia.

Foto:

redes
Por Redacción

Un sismo de magnitud 7,4 ocurrió cerca de la costa este de la península de Kamchatka, Rusia. Así lo informó este jueves el servicio geofísico local.

Leé además

Accidente de aerotaxis en China.

Un impactante choque de aerotaxis en China revivió el debate sobre la seguridad de los autos voladores

Por Redacción Mundo
Tiroteo en Pensilvania dejó tres policías muertos y dos en estado crítico.

Estados Unidos: tres policías murieron y dos resultaron heridos en un tiroteo

Por Redacción

Siguiendo el informe de la sede de Kamchatka, del Servicio Geofísico de la Academia de Ciencias de Rusia, el epicentro se ubicó a cerca de 149 kilómetros de Petropavlovsk-Kamchatsky, la capital regional. La profundidad del fenómeno fue de 39 kilómetros.

El gobernador de Kamchatka, Vladimir Solodov, manifestó que se emitió una alerta de tsunami para la costa este de la península. Además, Solodov aseguró que ya se notificó a los residentes locales.

Embed

Por otra parte, todos los servicios de emergencia se encuentran en estado de alerta. El gobernador detalló también que, después del sismo, las autoridades iniciaron inspecciones inmediatas de instalaciones sociales y edificios habitacionales.

Luego, en modo de actualización, Solodov señaló que se pueden esperar olas de hasta 1,5 metros en algunas partes de la zona costera, mientras que en la zona más densamente poblada de Petropavlovsk, se espera que las olas no pasen de los 10 centímetros de altura. Los datos surgen de las autoridades hidrometeorológicas.

Tras el importante sismo, luego se registraron una serie de réplicas, incluyendo al menos diez con magnitud superior a 5, de acuerdo con datos del servicio geofísico local.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un chico de 11 años pasó 14 horas seguidas haciendo tareas y tuvo que ser hospitalizado en China

Tiene 11 años y pasó 14 horas seguidas haciendo tareas: tuvieron que hospitalizarlo

Por Redacción Mundo
Donald Trump aseguró que Vladímir Putin le falló.

Donald Trump, sobre la guerra de Ucrania y Rusia: "Putin realmente me ha decepcionado"

Por Redacción Mundo
Brigitte y Emmanuel Macron

Inédito: Emmanuel Macron presentará pruebas científicas de que su esposa Brigitte es mujer

Por Redacción Mundo
El primer ministro de la India, Narendra Modi, con su madre. Foto archivo.

Escándalo en India: la justicia ordenó retirar un video hecho con IA de la madre fallecida del primer ministro

Por Redacción