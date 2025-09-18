Un sismo de magnitud 7,4 se registró en la costa de Kamchatka en Rusia

Hay una alerta de tsunami para la costa este.

Sismo sacude las costas de la península de Kamchatka, en Rusia.

Un sismo de magnitud 7,4 ocurrió cerca de la costa este de la península de Kamchatka, Rusia. Así lo informó este jueves el servicio geofísico local.

Siguiendo el informe de la sede de Kamchatka, del Servicio Geofísico de la Academia de Ciencias de Rusia, el epicentro se ubicó a cerca de 149 kilómetros de Petropavlovsk-Kamchatsky, la capital regional. La profundidad del fenómeno fue de 39 kilómetros.

El gobernador de Kamchatka, Vladimir Solodov, manifestó que se emitió una alerta de tsunami para la costa este de la península. Además, Solodov aseguró que ya se notificó a los residentes locales.

Por otra parte, todos los servicios de emergencia se encuentran en estado de alerta. El gobernador detalló también que, después del sismo, las autoridades iniciaron inspecciones inmediatas de instalaciones sociales y edificios habitacionales.

Luego, en modo de actualización, Solodov señaló que se pueden esperar olas de hasta 1,5 metros en algunas partes de la zona costera, mientras que en la zona más densamente poblada de Petropavlovsk, se espera que las olas no pasen de los 10 centímetros de altura. Los datos surgen de las autoridades hidrometeorológicas.

Tras el importante sismo, luego se registraron una serie de réplicas, incluyendo al menos diez con magnitud superior a 5, de acuerdo con datos del servicio geofísico local.