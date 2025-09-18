Inédito: Emmanuel Macron presentará pruebas científicas de que su esposa Brigitte es mujer

El presidente de Francia , Emmanuel Macron , y su esposa, Brigitte, tienen previsto presentar ante un tribunal estadounidense pruebas fotográficas y científicas para acreditar que ella es mujer, según informó el abogado de la pareja, Tom Clare, a la cadena BBC.

La acción legal forma parte de una demanda por difamación presentada contra la influencer conservadora Candace Owens , quien difundió rumores señalando que Brigitte Macron habría nacido como hombre.

De acuerdo con la BBC, los representantes legales de Owens han respondido solicitando que la demanda sea desestimada.

En el pódcast Fame Under Fire de la BBC, el abogado Clare declaró que las afirmaciones promovidas por Owens resultaron "profundamente perturbadoras" para Brigitte y representan una "distracción" para el presidente Macron.

"No quiero sugerir que esto lo haya desorientado de alguna manera. Pero, como cualquiera que compagina su carrera profesional con su vida familiar, cuando tu familia es atacada, te desgasta. Y él no es inmune a eso, porque es el presidente de un país", expresó.

Naciste hombre y morirás hombre: Candace Owens responde a Brigitte Macron tras la demanda de difamación en su contra. #Latinus #InformaciónParaTi

El abogado detalló que se compartirá un testimonio pericial de carácter científico y si bien no reveló su naturaleza exacta, aseguró que la pareja estaba dispuesta a demostrar la falsedad de las acusaciones.

"Es increíblemente perturbador pensar que uno tiene que someterse a este tipo de pruebas. Es un proceso al que tendrá que someterse de forma muy pública. Pero está dispuesta a hacerlo. Está firmemente decidida a hacer lo que sea necesario para aclarar las cosas", dijo.

Añadió que, si este paso resulta indispensable para aclarar la situación, "está totalmente dispuesta a asumir esa responsabilidad", puntualizó el abogado.

Al ser consultado sobre si la familia Macron proporcionaría imágenes de Brigitte embarazada y cuidando a sus hijos, el abogado Tom Clare aseguró que dichas fotografías existen y serán presentadas ante la corte como parte de las pruebas admisibles.

Candace Owens, excomentarista del medio conservador estadounidense Daily Wire y figura con una gran audiencia en redes sociales, ha sostenido en reiteradas ocasiones su afirmación de que Brigitte Macron es, en realidad, un hombre.