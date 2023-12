Un refugio animal quedó vacío y celebró la adopción de todas sus mascotas: “Es un milagro de Navidad”

Un refugio animal sin fines de lucro de Pensilvania, Estados Unidos, celebró a través de sus redes sociales que todos los perros y gatos que se encontraban a su resguardo fueron adoptados por primera vez en casi 50 años.

La organización benéfica Adams County Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ACSPCA), del condado de Adams, enfrentaba uno de los problemas que más aqueja a varios refugios del país anglosajón: la sobrepoblación.

Tan solo en 2023, el refugio albergó a 598 animales hasta poder encontrarles hogares permanentes. Asimismo, ACSPA ayudó a que 125 mascotas callejeras pudieran reencontrarse con sus dueños.

La American Society for the Prevention of Cruelty to Animals informó que cerca de 6.3 millones de animales son albergados cada año en las instalaciones de refugios animales de todo el país. Foto: ACSPCA

“¡Hoy es un gran día para la SPCA del condado de Adams!”, escribieron los trabajadores de la organización en un posteo de Facebook que data del 22 de diciembre. Y continuaron: ‘’Hace dos semanas nuestras perreras estaban casi llenas, ahora no tenemos ningún perro en el edificio”, festejaron con alegría, sin olvidar de mencionar una pequeña excepción: “Aún tenemos un gato que llegó como callejero hace poco tiempo”.

Sin embargo, los dedicados trabajadores destacaron que “la comunidad dio un paso al frente una vez más”. “Esta es la primera vez en 47 años que la SPCA del condado de Adams está vacía”, añadieron puntualizando en la sorpresa de que ello ocurriera pocos días antes de Navidad: “¡Es un verdadero milagro!”, celebraron.

“¡Decir que estamos más que emocionados es quedarse corto! ¡El personal y los voluntarios han trabajado muy duro para cuidar a los animales bajo nuestro cuidado y asegurarse de que sean adoptados en el hogar correcto!”, agregaron.

En este sentido, la ACSPCA que cuenta con instalaciones en el municipio de Gettysburg cuenta con el apoyo económico de vecinos de diferentes localidades de Adams, quienes envían donaciones para que el refugio pueda continuar con sus tareas.

Asimismo, en la organización trabajan cinco empleados a tiempo completo y otros cinco a tiempo parcial. Indudablemente, el amor por su labor y por los animales se refleja tanto en su dedicación como en las actividades adicionales que realizan para concientizar a la población sobre la tenencia responsable de mascotas.

Entre los programas y acciones que realizan, resaltan la importancia de la esterilización de perros y gatos, ya que múltiples refugios de Estados Unidos enfrentan una marcada crisis de sobrepoblación.

En rigor, la American Society for the Prevention of Cruelty to Animals informó que cerca de 6.3 millones de animales son albergados cada año en las instalaciones de refugios animales de todo el país. De esa exorbitante cifra, alrededor de 920.000 deben ser sacrificados por la problemática del hacinamiento.

En este contexto, la ACSPCA también mostró su alegría por el hecho de que durante esta semana, refugiarán a animales “de otros refugios en Pensilvania, con la esperanza de aliviar algo de su estrés” por la sobrepoblación.