Un rayo dejó al menos 30 heridos durante una marcha a favor de Bolsonaro en Brasilia

Ocho personas permanecen internadas en estado grave tras el impacto del rayo. La protesta se realizó pese a las alertas meteorológicas por intensas lluvias.

Marcha por Bolsonaro terminó con 30 heridos tras la caída de un rayo.

Una masiva movilización política en el centro de Brasilia terminó este domingo en una emergencia sanitaria, luego de que la caída de un rayo en plena plaza central dejara un saldo de al menos 30 personas heridas, en medio de las intensas lluvias que afectaron al Distrito Federal.

Según informó el diario Correio Brasiliense, ocho de las víctimas se encuentran en estado grave como consecuencia del impacto.

Embed #ALERTA | Brasil: Un rayo cayó sobre una manifestación en favor del ex presidente Bolsonaro. Hay personas heridas. pic.twitter.com/ZIDNZpTvFk — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) January 25, 2026 Marcha por la liberación de Bolsonaro El incidente ocurrió durante una movilización que reclamaba la liberación de Jair Bolsonaro, quien permanece detenido desde noviembre pasado, tras ser condenado por su participación en la trama golpista que intentó desestabilizar el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

La convocatoria fue impulsada por el diputado Nikolas Ferreira, una de las principales figuras de la derecha brasileña, quien encabezó una caminata simbólica de 240 kilómetros desde el estado de Minas Gerais hasta Brasilia. La marcha logró reunir a miles de seguidores, muchos de ellos vestidos con los colores de la bandera nacional, a pesar de las advertencias meteorológicas.

Alta tensión política y operativo de emergencia En declaraciones previas al hecho, Ferreira sostuvo que la movilización buscaba “abrir los ojos” de la población en un año clave para Brasil, marcado por elecciones presidenciales, regionales y legislativas, y reiteró sus críticas a la Corte Suprema por las condenas vinculadas a los ataques del 8 de enero de 2023.

La jornada, que pretendía exhibir una demostración de fuerza política de la oposición, quedó abruptamente interrumpida cuando el rayo impactó cerca de los manifestantes. Los servicios de emergencia trabajaron durante varias horas bajo la lluvia para asistir y trasladar a los heridos a hospitales cercanos. Mientras tanto, el escenario político brasileño sigue de cerca la evolución del estado de salud de las víctimas, en un contexto marcado por una fuerte polarización.