Un nuevo depredador podría invadir pronto gran parte de Europa gracias a un inesperado truco de supervivencia

Mientras el lobo acapara los titulares, el chacal dorado avanza silenciosamente por Europa . Este cánido, inofensivo para las personas, utiliza los asentamientos humanos como refugio estratégico para evitar a sus competidores naturales. Gracias a este " escudo humano ", los científicos estiman que el animal podría ocupar pronto tres cuartas partes de Europa .

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El regreso del lobo a Europa es un hecho documentado, con un aumento poblacional superior al 35% desde 2016 . Sin embargo, el protagonismo de los grandes carnívoros ha dejado en la sombra al chacal dorado. Este animal ha encontrado en la actividad humana una ventaja evolutiva impensada para colonizar nuevos territorios.

Investigadores analizaron casi nueve mil puntos en trece países para descifrar este fenómeno de expansión acelerada. Los resultados publicados en la revista Nature Ecology & Evolution revelan un patrón claro: el chacal prospera donde el lobo está ausente. Históricamente, el lobo ha sido el principal competidor y cazador del chacal dorado.

No obstante, los lobos tienden a evitar los asentamientos humanos por precaución y protección. El chacal dorado ha aprendido a explotar esta fobia instintiva. Al acercarse a pueblos y ciudades, utiliza a las personas como un "escudo humano" que mantiene a raya a los grandes depredadores . Esta interacción convierte a los humanos en aliados involuntarios de la especie, que puede esconderse literalmente en nuestra sombra.

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El cambio climático y la actividad humana abren el camino a un nuevo habitante europeo

Además del factor social, el cambio climático está facilitando el camino de este nuevo habitante europeo. Los inviernos cada vez más suaves y con períodos de nieve de corta duración permiten que este cánido encuentre alimento y agua con mayor facilidad. Estas condiciones han permitido que su rastro se detecte ya en lugares tan distantes como España y el Ártico, partiendo desde su núcleo original en el sureste europeo.

Aunque la recuperación gradual del lobo podría poner límites a su distribución en áreas silvestres, la actividad humana sigue abriendo puertas. Según los expertos, el 75% de la superficie terrestre de Europa constituye, en principio, un hábitat adecuado para ellos. El chacal dorado no solo está regresando; está rediseñando el mapa de la fauna europea aprovechando los nichos que nosotros mismos creamos.