Un joven de 14 años denunció en una carta que su padre le pega porque es gay: “Por favor ayúdenme”

Un joven de sólo 14 años, oriundo de Jataí, en el estado de Goias en Brasil, le envió una carta escrita a mano a sus vecinos pidiendo que lo ayudaran a salir de una situación infernal que estaba viviendo a raíz de que su padre le pegaba porque no aceptaba su orientación sexual. Por el hecho, el hombre fue detenido, afirmó que sí ejercía violencia familiar sobre el joven pero declaró que ese no fue el motivo de la paliza.

Todo ocurrió hace más de dos meses, precisamente el 5 de mayo, cuando, según informó en su momento el sitio G1, cansados de escuchar grito y llantos de dolor, los vecinos decidieron grabar al padre del joven.

Mostraron un audio a la Policía en el que se escuchaba al hombre gritarle a su hijo: “Estoy cansado de decírtelo. ¿No te dije ya que te cambiaras? Tienes que cambiar, ¿sabes por qué? Porque si no cambias, te mataré, te volaré”. Desde la Policía Civil explicaron que el sospechoso negó que el motivo de la agresión fuera la orientación sexual del menor.

Cuando la Policía llegó al lugar comprobó que el adolescente presentaba golpes en su cuerpo. Los Andes

“El hombre aseguró que no le importa que su hijo sea homosexual, que acepta su postura y que ya había hablado con el adolescente”, indicó la delegada responsable del caso, Paula Daniela Ruza respecto a la declaración del acusado.

Y agregó que el hombre afirmó que la golpiza se debió a otro motivo: “Dijo que lo encontró accediendo a videos pornográficos en su celular y no controló su enfado”.

Sin embargo, muchos vecinos se ofrecieron a declarar, ya que todos coincidían en que escuchaban los gritos a diario. Y a su vez, uno de ellos entregó una carta que el adolescente habría enviado para pedir ayuda.

La carta

“¿Alguna vez has sentido que no eres bueno para nadie? Lo estoy sintiendo. Duele mucho aquí. Por favor, ayudenme. No puedo soportarlo más. Estoy en la mayor desesperación de mi vida”, comenzó escribiendo el menor.

Tras la denuncia, los agentes policiales pudieron confirmaron que el niño presentaba abrasiones en el cuerpo, mientras que una vecina, que se negó a ser identificada, dijo que siempre escucha los gritos del niño: “Lo escuchamos gritar. Pidiendo ayuda. Es difícil para las personas que son madres ver una situación como esta”.

Por otra parte, la mamá del menor golpeado dijo a la Policía Civil que estaba al tanto de las agresiones porque el niño “tiene tendencia a la homosexualidad”.

La carta completa que el joven le entregó a sus vecinos pidiendo ayuda. Los Andes

Cómo sigue la causa

El hombre no tenía antecedentes policiales y fue liberado rápidamente, mientras continúa la investigación sobre el caso. Ahora, los investigadores comenzarán las pericias de escuchar a los vecinos y analizar el contenido de la carta.

Según se explicó la Policía, el acusado podría ser responsable de lesiones corporales, amenazas y violencia doméstica.

Cuando las autoridades se dirigieron al lugar, el niño no confirmó que fue golpeado por su padre. Sin embargo se sospecha que no lo hizo por miedo a sufrir mayores ataques futuros.

Finalmente, tras el último hecho, el adolescente fue sometido a un examen físico, mientras que fue llevado a la casa de una tía y será sometido a asesoramiento psicológico.