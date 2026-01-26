Un inquilino apagó la calefacción de su departamento en Canadá y se transformo en un "castillo de hielo"

Las tuberías del establecimiento colapsaron y los pasillos, paredes y techos quedaron cubiertos de hielo.

Un departamento ubicado en Quebec, Canadá sufrió grandes consecuencias de las bajas temperaturas y se convirtió en un "castillo de hielo" a consecuencia de la acción de un inquilino. Debido a los elevados costos de energía, el hombre intentó ahorrar dinero y apagó la calefacción, previo a ausentarse por varios meses.

Esto provocó que las tuberías del establecimiento colapsaran y todo el lugar se congelara por completo. El desastre fue descubierto luego de un largo periodo de abandono.

Un departamento se congeló por completo En época de fuertes nevadas, el frío extremo reventó las cañerías, esto generó que se provocaran filtraciones masivas y una solidificación del agua que requirió una intervención inmediata. El propietario demostró la importancia de no apagar el sistema térmico durante un duro invierno canadiense.

El video, que generó gran repercusión, muestra cómo las paredes, el techo, los muebles e incluso los electrodomésticos quedaron completamente congelados. Por todo el lugar se habían formado esculturas de hielo, y el suelo estaba cubierto por una superficie congelada de unos 30 centímetros.

Con respecto a la acción del inquilino, el casero del edificio comentó: "El costo de la vida es cada vez más alto. La gente quiere ahorrar dinero. Para ellos, la calefacción no supone una gran diferencia, si no están en casa. A mí me ha supuesto un enorme gasto totalmente imprevisto".

Jacques Nault, gerente de la empresa de gestión inmobiliaria Logispro Mauricie comentó que el administrador del edificio encontró agua congelada en cada rincón. "Hay agua en los techos, en las paredes, por todas partes. Seguro que va salir moho. Así que tendremos que realizar una reforma muy profunda del apartamento", añadió Nault. Esta situación deja en evidencia el peligro de apagar la calefacción en invierno, sobre todo en ciudades donde las temperaturas llegan a ser extremadamente bajas.