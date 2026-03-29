Un hombre arrolló a una multitud en Inglaterra y dejó siete heridos: qué se sabe del agresor

Ocurrió en la ciudad de Derby, en una zona altamente concurrida. El conductor fue detenido doce horas después y quedó bajo sospecha por delitos graves.

Un violento episodio generó conmoción en Inglaterra luego de que un hombre embistiera con su vehículo a unas 20 personas en la ciudad de Derby y dejara al menos siete personas con heridas de gravedad. El agresor fue detenido unas doce horas después y se determinó que tiene 30 años y es de origen indio.

El ataque se produjo en una zona muy concurrida, con gran concentración de jóvenes debido a bares y locales nocturnos, durante la noche del sábado. Testigos presenciales describieron la escena como “una auténtica carnicería”, con numerosas personas tiradas en la calle y la vereda.

El conducto permanece bajo custodia policial y quedó en sospecha por delitos graves, entre ellos intento de asesinato, aunque se descartó un hecho terrorista. Por el momento, las autoridades no precisaron qué lo motivó a cometer el ataque.

Testigos del hecho: “Se oían gritos y alaridos” Según fuentes policiales, las siete víctimas sufrieron heridas de gravedad y fueron trasladadas de urgencia al hospital. Aun así, ninguna corre riesgo de vida. “Íbamos caminando por la calle cuando ocurrió. Se oían gritos y alaridos. Fue horrible. Es repugnante”, describió una testigo.

Embed The Telegraph: Counter-terrorism police in the UK are assisting after a man "originally from India" was arrested for ramming his car into a crowd of pedestrians in Derby last night. pic.twitter.com/cfUlAdaGk5 — World Source News (@Worldsource24) March 29, 2026 Otros testigos del hecho señalaron que el vehículo arremetió contra la multitud cerca de las 22:00, en un momento de alta concurrencia en la zona, lo que generó escenas de pánico entre los presentes.

La Policía de Derbyshire intentó llevar tranquilidad al descartar, de manera preliminar, que se trate de un atentado terrorista. “Aunque sabemos que esto generará alarma, queremos asegurarle a la gente que no creemos que exista un peligro continuo para el público”, indicaron en un comunicado oficial. La policía señaló que la investigación sigue en curso y prometió difundir actualizaciones en cuanto dispongan de más información. Los servicios de emergencia asistieron a los heridos en el lugar antes de trasladarlos al hospital.