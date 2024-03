Un estudio científico concluyó que la música es cada vez más simple y repetitiva

Un reciente estudio realizado por un equipo de investigadores especializados en música, computación, inteligencia artificial y percepción emocional de universidades de Alemania y Austria, ha arrojado luz sobre la evolución de la complejidad de las letras de las canciones pop a lo largo de medio siglo.

Según los hallazgos, las letras de las canciones de pop en inglés han experimentado una tendencia hacia la simplificación en múltiples aspectos, siendo más pobres en léxico y sintaxis, así como menos variadas en la temática y la estructura.

El estudio, publicado en la revista científica Science, examinó un total de 352,320 canciones escritas o cantadas en inglés y publicadas entre 1970 y 2020, abarcando desde clásicos como “Bridge over Troubled Water” de Simon and Garfunkel hasta éxitos contemporáneos como “Blinding Lights” de The Weeknd. Para evaluar la complejidad de las letras, se utilizaron 33 descriptores léxicos, semánticos y emocionales, los cuales fueron analizados cronológicamente.

El rap exhibió una tendencia particular hacia la simplificación, especialmente en lo que respecta a la repetitividad y la longitud de las palabras utilizadas.

Los resultados revelaron una serie de tendencias significativas. Según los autores del estudio, las letras de las canciones han mostrado una disminución en la riqueza del vocabulario, la legibilidad y la complejidad sintáctica a lo largo del tiempo. Además, se observó una mayor frecuencia de asuntos concretos en lugar de ideas abstractas, así como una menor variedad de rimas y una mayor repetición de estribillos.

El estudio también categorizó las canciones en cinco géneros principales: rock, pop, rap, country y rythm & blues, y encontró variaciones en la evolución de las letras entre estos géneros. Por ejemplo, se destacó que el rap exhibió una tendencia particular hacia la simplificación, especialmente en lo que respecta a la repetitividad y la longitud de las palabras utilizadas, informó la agencia AFP.

Emilia Parada-Cabaleiro, una de las autoras del estudio, señaló que la tendencia hacia la simplificación fue especialmente notable en el rap, donde la repetitividad se convirtió en un aspecto prominente. Sin embargo, también destacó diferencias entre géneros, como el aumento de la simplicidad semántica en el rock moderno en comparación con décadas anteriores.

En cuanto a la evolución a lo largo del tiempo, Parada-Cabaleiro explicó que si bien existen cambios internos más prominentes en algunos géneros que en otros, la tendencia global hacia la simplificación se ha mantenido constante, sin cambios bruscos a lo largo de los 50 años considerados en el estudio.