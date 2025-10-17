Un canal transmite en vivo la Tierra desde el espacio con imágenes 4K y música ambiental

El canal Space Live transmite imágenes reales de nuestro planeta tierra desde la órbita terrestre en tiempo real. Con tecnología 4K, inteligencia artificial y un fondo sonoro relajante, propone una experiencia visual permanente que combina ciencia, contemplación y entretenimiento, accesible para todo público durante el día y la noche.

Es bombero y tuvo que salvar su propia casa cuando su perro causó un incendio al morder una batería

Donald Trump y Vladimir Putin se reunirán en Budapest para ponerle fin a la guerra en Ucrania

Un nuevo canal de televisión sorprende con una propuesta inédita: transmitir ininterrumpidamente la vista de la Tierra desde el espacio . Space Live, desarrollado en el Reino Unido, transforma las imágenes captadas por la Estación Espacial Internacional (EEI) en una experiencia visual permanente, accesible desde cualquier dispositivo y en cualquier momento del día.

A diferencia de los formatos tradicionales, este canal ofrece una emisión continua sin cortes ni programas definidos. Según The Guardian, los espectadores pueden observar tres planos distintos: la zona de acoplamiento de la EEI, un ángulo horizontal donde se aprecian amaneceres y tormentas, y una cámara dirigida hacia la superficie terrestre.

El sistema incluye un rastreador digital que indica la ubicación exacta de la estación y un servicio automatizado que brinda datos meteorológicos y geográficos en tiempo real. Esta integración tecnológica, combinada con cámaras 4K desarrolladas por la empresa británica Sen, permite visualizar con gran nitidez océanos, montañas y continentes en movimiento.

Space Live ofrece una vista continua de la Tierra, sin interrupciones, brindando una experiencia serena y contemplativa del planeta. El link para ver la transmisión en vivo es https://www.itv.com/watch?channel=fast22 . Cabe señalar que es necesario registrarse en la web para ver el espectáculo espacial.

Una ventana relajante y educativa al planeta desde el espacio

Space Live es fruto de una alianza entre ITV y Sen, y se distingue por ofrecer una señal limpia, acompañada por una banda sonora ambiental que refuerza el carácter contemplativo de la transmisión. Aunque la NASA mantiene servicios similares en YouTube, esta propuesta destaca por la calidad visual y por su formato televisivo permanente.

El paso de la estación sobre distintos continentes, desde Europa hasta Australia, se completa en minutos, revelando la escala global del planeta. Sin embargo, algunos espectadores señalan que la repetición de paisajes y la calma del recorrido convierten la experiencia en un acompañamiento relajante más que en un evento dinámico.

La propuesta, pensada para un público amplio, combina divulgación científica y entretenimiento. The Guardian remarca que el canal no busca dramatizar ni ofrecer experiencias transformadoras, sino mostrar la Tierra tal como se observa desde el espacio, con un flujo constante de información visual.

El desarrollo de Space Live se inscribe en la tendencia de multiplicar las transmisiones temáticas en línea. ITVX amplía su catálogo con este canal, que suma una opción educativa, estética y tecnológica al consumo audiovisual cotidiano. Con acceso libre y señal en tiempo real, Space Live convierte al espacio en una ventana permanente al planeta.