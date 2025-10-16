Donald Trump y Vladimir Putin se reunirán en Budapest para ponerle fin a la guerra en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , anunció que se reunirá con el mandatario ruso, Vladimir Putin , en Budapest, aunque no especificó cuándo tendrá lugar ese encuentro, en un intento por buscar una solución a la guerra en Ucrania .

Donald Trump, sobre la guerra de Ucrania y Rusia: "Putin realmente me ha decepcionado"

“Acabo de concluir mi conversación telefónica con el presidente Vladimir Putin, de Rusia , y fue muy productiva” , dijo Trump en Truth Social, citado por CNN. “El presidente Putin y yo nos reuniremos entonces en un lugar acordado, Budapest, Hungría, para ver si podemos poner fin a esta guerra ‘ignominiosa’ entre Rusia y Ucrania”, señaló Trump

El anuncio se produce un día antes del encuentro que Trump mantendrá en Washington con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski . “Zelenski y yo nos reuniremos mañana en el Despacho Oval, donde hablaremos de mi conversación con el presidente Putin y de muchos otros temas. Creo que la conversación telefónica de hoy ha dado un gran paso adelante”, añadió el presidente estadounidense.

Trump también señaló que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, encabezará una delegación de asesores de alto nivel para reunirse con funcionarios rusos la próxima semana, en una ubicación “por determinar”.

En tanto, Putin apoyó la idea de Trump de una cumbre planeada en Budapest para discutir el fin de la guerra en Ucrania, reveló el asesor del Kremlin, Yury Ushakov, describiendo la llamada entre los dos líderes como “muy informativa y extremadamente franca”.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski junto su par de Estados Unidos, Donald Trump.

La llamada duró casi dos horas y media y se realizó a petición de Rusia, dijo Ushakov. La iniciativa surgió más de dos meses después de que Trump y Putin celebraran su última cumbre en Anchorage, Alaska.

A su vez, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, recibió con agrado la noticia del futuro encuentro entre los mandatarios de Estados Unidos y Rusia, y dijo que “estamos listos” para recibir la visita.

“La reunión prevista entre los presidentes estadounidense y ruso es una gran noticia para los pueblos amantes de la paz del mundo”, publicó Orban en X.

Putin también agradeció a la primera dama Melania Trump durante la llamada por su defensa de los niños, afirmó Trump. “Se mostró muy agradecido y afirmó que esto continuará”, añadió.

La primera dama anunció la semana pasada que Rusia había permitido que ocho niños ucranianos se reunieran con sus padres, luego de meses de discusiones privadas entre funcionarios rusos y la oficina de la primera dama centradas en los niños separados de sus familias durante la guerra.