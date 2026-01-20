20 de enero de 2026 - 09:32

Un buque de la OTAN aniquila un enjambre de drones frente a las costas británicas y causa tensión

Una fragata de los Países Bajos logró neutralizar un ataque coordinado de drones aéreos y marítimos, marcando un hito contra las nuevas amenazas tecnológicas.

Portadas Canva (15)
Por Cristian Reta

La fragata holandesa HNLMS Evertsen protagonizó un hecho histórico frente a la costa de Gales al interceptar y destruir un enjambre de drones de ataque,. Este ejercicio, denominado "Sharpshooter", representa la primera vez que un aliado de la OTAN se enfrenta a amenazas coordinadas de este tipo en un entorno de fuego real.

Leé además

Trump compartió capturas de un mensaje privado que le envió Macron: No sé qué estás haciendo con Gronelandia.

Trump compartió capturas de un mensaje privado que le envió Macron: "No sé qué estás haciendo con Groenlandia"

Por Redacción Mundo
Tragedia ferroviaria en España: ya son 41 los muertos tras el choque de trenes en Adamuz.

Tragedia ferroviaria en España: ya son 41 los muertos tras el choque de trenes en Adamuz

Por Redacción Mundo

La seguridad en los mares ha dado un giro inesperado hacia lo tecnológico. En el polígono de tiro de MOD Aberporth, a unas 20 millas de la costa, la tripulación del HNLMS Evertsen se enfrentó a un escenario que hasta hace poco parecía de ciencia ficción. Utilizando drones aéreos Banshee Whirlwind y vehículos de superficie Hammerhead, se replicaron las tácticas de enjambre que hoy utilizan grupos no estatales en zonas de conflicto como el Mar Rojo.

image

Tecnología híbrida: Cuando la realidad supera a la simulación

Lo que hace este evento especialmente llamativo es la mezcla de ataques físicos con amenazas sintéticas. Mientras el buque disparaba proyectiles reales para derribar cinco objetivos aéreos y hundir dos marítimos, los sistemas informáticos de a bordo debían procesar ataques virtuales de misiles de crucero y aviones hostiles. Según el Comandante Marcel Keveling, de la Marina Real de los Países Bajos, esta experiencia permitió a la tripulación mantenerse en un estado de alerta máxima durante varios días, ofreciendo lecciones operativas invaluables bajo una presión constante.

Esta forma de entrenamiento, gestionada por la empresa QinetiQ, busca preparar a las fuerzas navales para una guerra asimétrica donde ya no solo importan los grandes buques, sino también pequeñas unidades autónomas capaces de saturar las defensas en segundos. La integración de estos sistemas virtuales requiere una potencia de cálculo a bordo y comunicaciones sin fisuras, algo que aún presenta desafíos técnicos significativos como la latencia o retrasos en la respuesta durante ataques de múltiples amenazas.

image

Un desafío para la seguridad global y el comercio marítimo

¿Por qué debería importarnos este ejercicio militar en nuestra vida cotidiana? La proliferación de sistemas no tripulados está rediseñando la manera en que se protegen las rutas comerciales marítimas, esenciales para el abastecimiento global. Gran parte de los productos que consumimos y la energía que utilizamos dependen de la estabilidad de estas zonas, que ahora se ven amenazadas por drones de bajo costo.

A pesar del éxito, el camino hacia la implementación total de estos ejercicios es costoso. Un solo ciclo de entrenamiento como el Sharpshooter puede costar varios millones de libras, lo que limita la frecuencia con la que las naciones pueden participar debido a presiones presupuestarias. Sin embargo, la exitosa interceptación por parte de la fragata holandesa ha abierto un debate dentro de la OTAN sobre la necesidad de estandarizar estos entrenamientos híbridos para enfrentar los conflictos del futuro cercano.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El canciller danés Lars Lokke Rasmussen.

Dinamarca advirtió que el orden mundial y el futuro de la OTAN están en juego por las amenazas de Trump

Por Redacción
Crece la tensión internacional tras los dichos de Donald Trump sobre Groenlandia.

Trump calificó como "inaceptable" cualquier opción que no sea la anexión de Groenlandia a Estados Unidos

Por Redacción
No pudo movilizar a su hijo recién operado y murieron en el baño junto a sus mascotas en los incendios en Chile.

Incendios en Chile: la trágica historia de una madre y su hijo que murieron incinerados junto a sus mascotas en el baño

Por Redacción Mundo
cuanto gana donald trump como presidente de estados unidos y por que decidio no cobrar su sueldo

Cuánto gana Donald Trump como presidente de Estados Unidos y por qué decidió no cobrar su sueldo

Por Cristian Reta