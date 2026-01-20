Un buque de la OTAN aniquila un enjambre de drones frente a las costas británicas y causa tensión

Una fragata de los Países Bajos logró neutralizar un ataque coordinado de drones aéreos y marítimos, marcando un hito contra las nuevas amenazas tecnológicas.

La fragata holandesa HNLMS Evertsen protagonizó un hecho histórico frente a la costa de Gales al interceptar y destruir un enjambre de drones de ataque,. Este ejercicio, denominado "Sharpshooter", representa la primera vez que un aliado de la OTAN se enfrenta a amenazas coordinadas de este tipo en un entorno de fuego real.

La seguridad en los mares ha dado un giro inesperado hacia lo tecnológico. En el polígono de tiro de MOD Aberporth, a unas 20 millas de la costa, la tripulación del HNLMS Evertsen se enfrentó a un escenario que hasta hace poco parecía de ciencia ficción. Utilizando drones aéreos Banshee Whirlwind y vehículos de superficie Hammerhead, se replicaron las tácticas de enjambre que hoy utilizan grupos no estatales en zonas de conflicto como el Mar Rojo.

image Tecnología híbrida: Cuando la realidad supera a la simulación Lo que hace este evento especialmente llamativo es la mezcla de ataques físicos con amenazas sintéticas. Mientras el buque disparaba proyectiles reales para derribar cinco objetivos aéreos y hundir dos marítimos, los sistemas informáticos de a bordo debían procesar ataques virtuales de misiles de crucero y aviones hostiles. Según el Comandante Marcel Keveling, de la Marina Real de los Países Bajos, esta experiencia permitió a la tripulación mantenerse en un estado de alerta máxima durante varios días, ofreciendo lecciones operativas invaluables bajo una presión constante.

Esta forma de entrenamiento, gestionada por la empresa QinetiQ, busca preparar a las fuerzas navales para una guerra asimétrica donde ya no solo importan los grandes buques, sino también pequeñas unidades autónomas capaces de saturar las defensas en segundos. La integración de estos sistemas virtuales requiere una potencia de cálculo a bordo y comunicaciones sin fisuras, algo que aún presenta desafíos técnicos significativos como la latencia o retrasos en la respuesta durante ataques de múltiples amenazas.

image Un desafío para la seguridad global y el comercio marítimo ¿Por qué debería importarnos este ejercicio militar en nuestra vida cotidiana? La proliferación de sistemas no tripulados está rediseñando la manera en que se protegen las rutas comerciales marítimas, esenciales para el abastecimiento global. Gran parte de los productos que consumimos y la energía que utilizamos dependen de la estabilidad de estas zonas, que ahora se ven amenazadas por drones de bajo costo.