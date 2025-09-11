Un argentino desapareció en Río de Janeiro y su familia sospecha que fue secuestrado.

Se trata de Alejandro Ainsworth, de 54 años, visto por última vez el domingo en Copacabana. Su familia detectó préstamos, transferencias y una foto tomada desde su celular que quedó guardada en Google Fotos.

Un argentino identificado como Alejandro Ainsworth, de 54 años, permanece desaparecido en Río de Janeiro desde el domingo 7 de septiembre y su familia sospecha que fue secuestrado, luego de detectar movimientos inusuales en sus cuentas bancarias y el uso de su teléfono celular tras perder contacto con él.

Según relató su hijo Alan a Noticias Argentinas, la madrugada del lunes comenzaron a registrarse cambios de contraseñas, transacciones y pedidos de préstamos, además de la carga de una fotografía en Google Fotos tomada a las 7 de la mañana, en la que se observa “un auto abandonado en una zona baja”.

"La última conexión del celular fue el martes a las 9 de la noche. Entonces, eso me daría a entender que él está secuestrado y están usando su cara, porque es la única que precisaban, su validación por cara, para poder concretar algunos movimientos. Desde el lunes a las 10 de la mañana estamos con mi hermano en Río colaborando con la búsqueda”, señaló Alan.

Argentino desaparecido en Brasil Alejandro Ainsworth, el argentino desaparecido en Brasil. Qué se sabe hasta ahora Ainsworth fue visto por última vez al salir de su hospedaje en Copacabana, y desde entonces la familia mantiene contacto con la policía de turistas de Río y el consulado argentino, que ya notificó a todas las autoridades locales. Además, los hospitales públicos informaron que no recibieron pacientes con sus características físicas.