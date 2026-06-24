Un alcalde se disfrazó de indigente, pasó 20 horas en la calle y descubrió una realidad que no esperaba

Durante el experimento, Vagner Espíndola fue abordado por su propio equipo de asistencia social, quienes intentaron ayudarlo sin saber que se trataba del mandatario.

Vagner Espíndola, alcalde de Criciúma en Santa Catarina, Brasil, pasó 20 horas disfrazado de persona indigente para evaluar los servicios públicos de su ciudad. Durante la jornada, pidió dinero, recibió alimentos y durmió frente a una iglesia. La experiencia terminó abruptamente cuando su propio personal de asistencia social lo reconoció mientras intentaba brindarle ayuda.

El objetivo principal del experimento, realizado el 10 de julio de 2025, era analizar de primera mano la eficacia de las políticas públicas locales. Para garantizar la veracidad de la prueba, Espíndola recorrió diversos puntos de la ciudad, incluyendo la región de Pinheirinho, bajo el estricto anonimato. Un fotógrafo oficial registró el proceso a distancia para evitar interferencias en las interacciones cotidianas.

image El impacto de la invisibilidad y la reacción familiar Uno de los hallazgos más crudos para el funcionario fue el nivel de invisibilidad social. En el video publicado posteriormente, relató que su propia esposa e hijos pasaron junto a él sin notar su presencia debido al disfraz. Este incidente subrayó cómo el entorno urbano ignora sistemáticamente a quienes viven en los márgenes. Además, destacó que en apenas 15 minutos logró recaudar cinco reales en un semáforo.

La noche la pasó bajo la marquesina de la Iglesia Santa Bárbara, siguiendo la rutina habitual de las personas sin hogar en esa zona. El experimento debía durar 24 horas, pero se detuvo a las 20 horas. Esto ocurrió cuando un equipo de la asistencia social municipal, realizando sus rondas de rutina, se acercó para ofrecerle refugio y servicios de apoyo. Al ser identificado por sus propios empleados, Espíndola decidió revelar su identidad y dar por concluida la actividad.

image El debate sobre el simbolismo y las políticas públicas La iniciativa generó una división de opiniones inmediata en las redes sociales. El alcalde defendió su postura alegando que es necesario retirar a las personas de las calles "con dignidad y firmeza" para asegurar que los espacios públicos sean para el tránsito familiar. Esta visión enmarca su gestión en una búsqueda por rehabilitar el orden urbano y garantizar el uso de las plazas para la ciudadanía.

Críticos del experimento señalan que una inmersión de menos de un día no refleja la complejidad psicológica de quienes habitan la vía pública durante años. El debate se mantiene activo sobre si estas acciones simbólicas ayudan a mejorar las políticas públicas o si son gestos de imagen política. Mientras tanto, el caso ha colocado la situación de la población de calle en el centro de la agenda pública en Santa Catarina.