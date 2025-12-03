3 de diciembre de 2025 - 15:15

Tuvo más de 30 años un encendedor en su estómago y un detalle sorprendió a los médicos cuando se lo sacaron

Luego de extraer el elemento, el paciente confesó que se lo había tragado una noche borracho luego de realizar una apuesta.

Un hombre acudió a urgencias por un dolor abdominal. Los médicos retiraron un encendedor de su estómago y tuvieron que&nbsp;usar un preservativo para conseguirlo.&nbsp;

Un hombre acudió a urgencias por un dolor abdominal. Los médicos retiraron un encendedor de su estómago y tuvieron que usar un preservativo para conseguirlo. 

Foto:

Por Redacción Mundo

En la ciudad china de Chengdú, un hombre, de 67 años, identificado bajo el apellido Deng, se presentó al servicio de urgencias de un hospital debido a que padecía un dolor abdominal desde hacía muchos años, pero que recientemente se había vuelto insoportable.

Leé además

Una influencer fue arrestada luego de intentar huir en reiteradas ocasiones de restaurantes de lujo son pagar la cuenta. 

Detuvieron a un influencer por comer en restaurantes de lujo en Nueva York e irse sin pagar

Por Redacción Mundo
El influencer ruso, Dmitry Nuyanzin, falleció debido a la ingesta desmedida de alimentos altos en calorías con el objetivo de subir de peso y promocionar su plan de adelgazamiento. 

Influencer fitness murió en un reto viral dónde debía subir de peso para demostrar que era fácil adelgazar

Por Redacción

Luego de realizarle un estudio para obtener un diagnóstico, los médicos se sorprendieron por el objeto que hallaron en el interior del estómago de Deng.

Durante años tuvo un insólito elemento dentro de su estómago

El paciente reconoció que se había tragado un encendedor en el año 1991 en medio de una apuesta que hizo con amigos mientras estaba ebrio. Lo más extraño de esto, es que a pesar de que el objeto estuvo durante 34 años en su cuerpo, aún funcionaba.

"Estaba bebiendo con él y me retó a tragarlo, y lo engullí de inmediato. Pensé que pasaría sin problemas por el intestino, pero no esperaba que se quedara ahí", confesó el paciente.

En el hospital, los médicos le practicaron una gastroscopia, un procedimiento que consiste en introducirle una cámara en su estómago. En este proceso, primero intentaron agarrar el objeto con unas pinzas, pero resultó imposible.

encendedor etómago

Los cirujanos finalmente lograron extraer el objeto, pero tuvieron que usar un preservativo para conseguirlo. Lo introdujeron a través de la boca y el esófago del paciente hasta llegar al estómago donde estaba alojado el encendedor.

La tarea de extracción tomó unos 20 minutos. Al retirarlo, descubrieron que medía unos 7 centímetros de largo y estaba cubierto de una sustancia negra viscosa que indicaba la descomposición. Sin embargo, lo más impactante para el equipo de médicos fue comprobar que el encendedor aún contenía líquido inflamable y, para su sorpresa, todavía funcionaba.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Sheinbaum comparó la economía mexicana con el swap de Argentina y EE.UU. y lanzó una crítica a la gestión de Milei.

La chicana de Sheinbaum a Milei al comparar la economía mexicana con el swap de Argentina y EE.UU.

Por Redacción Mundo
Los países 19 países afectados por la nueva política migratoria de Trump: residencias y ciudadanías congeladas.

Los 19 países afectados por la política migratoria de Trump: residencias y ciudadanías congeladas

Por Redacción Mundo
Descubren una nueva especie de avispa fósil en el ámbar de El Soplao, de hace 105 millones de años.

Hallaron una nueva especie de avispa fósil de 105 millones de años

Por Redacción
Los cinco mendocinos detenidos por robar en Miami.

"Fue una boludez de viejos cho...": habló el amigo de uno de los mendocinos detenidos en Miami

Por Redacción