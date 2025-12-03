Tuvo más de 30 años un encendedor en su estómago y un detalle sorprendió a los médicos cuando se lo sacaron

Luego de extraer el elemento, el paciente confesó que se lo había tragado una noche borracho luego de realizar una apuesta.

Un hombre acudió a urgencias por un dolor abdominal. Los médicos retiraron un encendedor de su estómago y tuvieron que usar un preservativo para conseguirlo.

En la ciudad china de Chengdú, un hombre, de 67 años, identificado bajo el apellido Deng, se presentó al servicio de urgencias de un hospital debido a que padecía un dolor abdominal desde hacía muchos años, pero que recientemente se había vuelto insoportable.

Luego de realizarle un estudio para obtener un diagnóstico, los médicos se sorprendieron por el objeto que hallaron en el interior del estómago de Deng.

Durante años tuvo un insólito elemento dentro de su estómago El paciente reconoció que se había tragado un encendedor en el año 1991 en medio de una apuesta que hizo con amigos mientras estaba ebrio. Lo más extraño de esto, es que a pesar de que el objeto estuvo durante 34 años en su cuerpo, aún funcionaba.

"Estaba bebiendo con él y me retó a tragarlo, y lo engullí de inmediato. Pensé que pasaría sin problemas por el intestino, pero no esperaba que se quedara ahí", confesó el paciente.

En el hospital, los médicos le practicaron una gastroscopia, un procedimiento que consiste en introducirle una cámara en su estómago. En este proceso, primero intentaron agarrar el objeto con unas pinzas, pero resultó imposible.

encendedor etómago Gentileza Los cirujanos finalmente lograron extraer el objeto, pero tuvieron que usar un preservativo para conseguirlo. Lo introdujeron a través de la boca y el esófago del paciente hasta llegar al estómago donde estaba alojado el encendedor. La tarea de extracción tomó unos 20 minutos. Al retirarlo, descubrieron que medía unos 7 centímetros de largo y estaba cubierto de una sustancia negra viscosa que indicaba la descomposición. Sin embargo, lo más impactante para el equipo de médicos fue comprobar que el encendedor aún contenía líquido inflamable y, para su sorpresa, todavía funcionaba.