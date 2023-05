Trump fue declarado culpable de agresión sexual y deberá pagar 5 millones de dólares en resarcimiento

Este martes, Donald Trump fue declarado culpable de agresión sexual contra la periodista E. Jean Carroll. El expresidente de Estados Unidos deberá pagarle 5 millones de dólares a la mujer por decisión de un jurado popular. El magnate dijo que no tiene “idea quién es esta mujer” y aseguró que todo se trata de una “caza de brujas” de la que él es víctima.

El jurado, conformado por seis varones y tres mujeres, declaró responsable de la agresión sexual y difamación a Trump por el hecho ocurrido en 1996. Sin embargo se rechazó que Carroll, excolumnista de la revista Elle, haya sido violado.

El expresidente, que fue acusado solo por la vía civil, ha rechazo constantemente las acusaciones en su contra y se ha declarado víctima de “persecución política”.

En 2022, Elizabeth Jean Carroll denunció al exmandatario por violarla en 1996 en los probadores de una tienda de la Quinta Avenida de Nueva York. Además, la experiodista de 79 años, lo demandó por difamación luego de que él se refiriera como “completa estafa”, “falsedad” y “mentira” a la revelación del hecho en un libro que publicó en 2019.

De acuerdo a lo detallado por Télam, el juicio duró dos semanas y Trump no compareció. En él Carroll reveló que esta agresión la hizo sentir “avergonzada” e impidió que tuviera una relación sentimental desde entonces. “Me llevó mucho tiempo darme cuenta de que permanecer en silencio no funciona”, dijo la víctima al respecto, según AFP.

Al final el juicio, la mujer no hizo declaraciones pero se retiró del lugar sonriente. Su abogada, Roberta Kaplan, aseguró: “Estamos muy felices”.

La defensa de Carroll presentó como testigos a otras dos mujeres que también dijeron haber sido víctimas de agresión sexual por parte de Donald Trump. Una de ellas es Jessica Leeds, quien dijo en la corte que había sido toqueteada en un vuelo interno en la década del ‘70. La otra, la periodista Natasha Stoynoff, aseguró que el líder republicano la besó sin su consentimiento en 2005 durante una entrevista en su mansión de Mar-a-Lago.

Trump, que aspira a volver a la Casa Blanca en 2024, ha sido acusado de agresión sexual por casi una docena de mujeres. Todos los hechos habrían ocurrido antes de 2016, año en que se convirtió en presidente. El magnate siempre rechazó los cargos y aunque en esta causa fue declarado culpable, esto no le impide su candidatura presidencial.

Los abogados de Trump acusaron a la experiodista de inventar la agresión por “dinero, razones políticas y estatus”. Aunque el expresidente no declaró en el juicio, tildó-de acuerdo a un video mostrado por Roberta Kaplan-de “mentirosa” y “enferma” a Carroll.

E. Jean Carroll recibirá 5 millones de dólares.

En noviembre de 2022, el estado de Nueva York dispuso de un período de año para que todas las víctimas de agresiones sexuales demandaran a sus presuntos agresores por situaciones que habían prescripto. Esta herramienta fue la utilizó Carroll.

El relato de Carroll

De acuerdo a declaraciones que había hecho la experiodista, todo empezó como una “escena neoyorquina divertida”, cuando se encontró de casualidad con Trump en la entrada del local de Bergdorf Goodman. Sin embargo, lo que comenzó como una broma en la sección de lencería femenina del sexto piso pronto se transformaría en una escena oscura en el probador.

El entonces hombre de negocios le pidió amistosamente a la mujer que lo ayudara a elegir un regalo. Trump eligió un “body” y Carroll relató lo siguió entonces al probador. 25 años después la mujer afirmó que todavía no se explica por qué lo hizo.

“Me empujó contra la pared. Seguí riendo, no estaba segura. No quería hacer una escena”, contó. Y agregó que entonces Trump “introdujo” sus dedos en su vagina y después su pene. “Fue muy doloroso; todavía sentada aquí lo puedo sentir”, dijo al respecto.

Tras conocer el fallo, Trump escribió en sus redes sociales que no conoce a Carroll y dijo que todo se trataba de una “caza de brujas” en su contra. “No tengo idea quién es esta mujer. Este fallo es una vergüenza. Una continuación de la caza de brujas más grande de todos los tiempos”, aseguró.

Carroll recibirá dos millones de dólares por daños y tres millones por difamación.