Críticas y polémica por el premio que recibió la ganadora de la Carrera de la Mujer en Madrid

El particular premio que recibió la ganadora de la de Carrera de la Mujer en Madrid generó un debate en las redes sociales. Ocurre que muchas usuarias consideraron que la elección del trofeo fue inoportuna y machista.

La tradicional carrera se llevó a cabo el 7 de mayo pasado. En el evento, que tiene fines benéficos pasa la Asociación Española Contra el Cáncer, participaron más de 30.000 mujeres.

Según informaron en el sitio web Moncloa, la ganadora recibió un “robot de cocina”. Se trata de un artefacto que tiene múltiples funciones tales como trozar, picar, licuar, triturar, sofreír, recalentar y batir, entre otras cosas.

Además, prepara yogurt, cocina al vapor, confita, amasa, cocina a baja temperatura, hierve, mantiene caliente, fermenta. Sin embargo, no deja de ser un elemento de cocina.

Robot de cocina - Foto As

Aunque un robot de cocina puede ser un premio muy útil en cualquier otro contexto, muchos usuarios consideraron que regalarlo en una carrera de mujeres no fue de lo “más adecuado”.

De acuerdo a lo publicado en el Moncloa, tras la carrera, la organización habría “ocultado” el premio ya que no ha habido ninguna referencia a ello en las comunicaciones oficiales.

“¿Va en serio lo de que el Ayuntamiento de Madrid ha regalado un robot de cocina a la ganadora de la carrera de mujeres de hoy?”; “Parece una broma de mal gusto”; “A pesar de que son carísimas, casi mejor que le hubieran dado el dinero directamente”, fueron algunos de los comentarios en contra.

No obstante, también hubo usuarios que se mostraron a favor del premio. “Pues a mí me parece un premio muy útil y que no es precisamente barato”; “Yo llevo tiempo queriendo comprarme una, no me importaría en absoluto que me la regalasen”, expresaron.