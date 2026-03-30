30 de marzo de 2026 - 10:17

Tras el escándalo, Netanyahu habilitó las misas en la iglesia del Santo Sepulcro

Por motivos de "seguridad" ante la guerra con Irán, le habían impedido la celebración del Domingo de Ramos al patriarca latino Pierbattista Pizzaballa.

El cardenal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, celebra una misa con motivo del Domingo de Ramos en Jerusalén

El cardenal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, celebra una misa con motivo del Domingo de Ramos en Jerusalén

Foto:

EFE
El cardenal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, este Domingo de Ramos&nbsp;

El cardenal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, este Domingo de Ramos 

Foto:

EFE
Por Redacción Mundo

Leé además

Mojtaba Jamenei, líder supremo de Irán.

Irán agradeció a Irak: Mojtaba Jamenei valoró el apoyo ante el conflicto con EE.UU. e Israel
Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel.

Israel expande su presencia militar en el sur de Líbano por amenazas de Hezbollah

"He dado instrucciones a las autoridades competentes para que se le conceda al Cardenal Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino, acceso pleno e inmediato a la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén", dijo Netanyahu en X en un nuevo comunicado anoche, tras haber justificado su veto a la basílica por motivos de "seguridad".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/netanyahu/status/2038363314732867896?s=20&partner=&hide_thread=false

Pizzaballa quiso oficiar ayer durante el Domingo de Ramos una bendición y misa privada, con tan solo otras tres personas, en la Basílica del Santo Sepulcro.

La Policía israelí se lo impidió, pese a estar respetando las restricciones por seguridad que limitan el aforo a 50 personas debido a la guerra con Irán.

La consternación internacional fue inmediata, con líderes europeos en Italia, Francia, Hungría, España o Portugal condenando la medida adoptada por el Gobierno israelí.

El cardenal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, este Domingo de Ramos
El cardenal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, este Domingo de Ramos

El cardenal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, este Domingo de Ramos

También el propio embajador de EE.UU. en Israel, Mike Huckabee, denunció que con el rezo judío las autoridades israelíes no estaban siendo igual de restrictivas.

"Las iglesias, sinagogas y mezquitas de Jerusalén cumplen con la restricción de 50 personas o menos. Resulta difícil comprender o justificar que se le impida al Patriarca entrar a la iglesia el Domingo de Ramos para una ceremonia privada", dijo Huckabee en X, después de argumentar que "los cuatro representantes de la Iglesia Católica estaban muy por debajo" del límite de 50 personas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El cardenal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, celebra una misa con motivo del Domingo de Ramos en Jerusalén. 

Escándalo: Israel impidió celebrar el Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro de Jerusalén

Un nuevo ataque israelí en el sur de Líbano mató a tres periodistas. 

Un nuevo ataque israelí en el sur de Líbano mató a tres periodistas

Los hutíes de Yemen lanzan misiles contra Israel e inician una fase de intervención directa en apoyo a Irán.

Los hutíes de Yemen lanzan misiles contra Israel e inician una "fase de intervención directa" en apoyo a Irán

Israel desafía los intentos de tregua y advirtió que los ataques contra Irán se intensificarán y expandirán.

Israel desafía los intentos de tregua y advirtió que los ataques contra Irán "se intensificarán y expandirán"