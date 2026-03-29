29 de marzo de 2026 - 13:09

Escándalo: Israel impidió celebrar el Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro de Jerusalén

Por primera vez en siglos, la policía israelí bloqueó el ingreso del cardenal y provocó una fuerte reacción internacional. Aseguran que fue por “cuestiones de seguridad”.

El cardenal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, celebra una misa con motivo del Domingo de Ramos en Jerusalén.&nbsp;

El cardenal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, celebra una misa con motivo del Domingo de Ramos en Jerusalén. 

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EFE
Por Redacción Mundo

Un hecho inédito sacudió a la comunidad cristiana en Jerusalén cuando la policía israelí impidió la realización de la tradicional misa de Domingo de Ramos en la Iglesia del Santo Sepulcro. La decisión generó fuerte repercusión internacional y empañó el inicio de la Semana Santa para millones de fieles.

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El cardenal Pierbattista Pizzaballa fue interceptado junto a otros religiosos cuando se dirigía al templo y no pudo ingresar, lo que obligó a suspender la ceremonia en uno de los sitios más sagrados del cristianismo. Desde distintos sectores calificaron el episodio como “grave” y sin precedentes en siglos.

Según informaron el Patriarcado Latino de Jerusalén y la Custodia de Tierra Santa, el religioso fue interceptado por las autoridades en la Ciudad Vieja junto al custodio Francesco Ielpo mientras se dirigía al templo, sin realizar ningún tipo de procesión ni acto ceremonial, y posteriormente obligado a regresar.

Domingo de Ramos en Jerusalén
El cardenal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, celebra una misa con motivo del Domingo de Ramos en Jerusalén.

El cardenal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, celebra una misa con motivo del Domingo de Ramos en Jerusalén.

Por primera vez en siglos, las máximas autoridades católicas no pudieron oficiar la misa en el lugar considerado uno de los más sagrados del cristianismo, según informó Noticias Argentinas.

Repercusión internacional: desde Italia lo consideran “inaceptable”

La reacción internacional no tardó en llegar. El canciller italiano Antonio Tajani calificó el hecho como “inaceptable” y convocó al embajador de Israel para exigir explicaciones.

La primera ministra Giorgia Meloni lo definió como una “ofensa no sólo para los creyentes”, remarcando la importancia de preservar el Santo Sepulcro como espacio de libertad religiosa.

En la misma línea, el vicepremier italiano Matteo Salvini expresó su rechazo al episodio, al que consideró “inaceptable y ofensivo”.

Desde el Patriarcado, en tanto, denunciaron que la decisión constituye una medida “irrazonable y desproporcionada”, que vulnera principios básicos como la libertad de culto y el respeto al statu quo en los lugares santos.

Durante la jornada, también se expresó el papa León XIV, quien aludió al hecho en su misa de Domingo de Ramos en el Vaticano y pidió por la paz en Medio Oriente.

El Pontífice sostuvo que los conflictos impiden a muchos cristianos vivir plenamente los ritos de Semana Santa y llamó a la comunidad internacional a trabajar por la reconciliación, en un contexto marcado por la violencia y la tensión creciente en la región.

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