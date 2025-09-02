2 de septiembre de 2025 - 12:56

Tras dos años de acoso homofóbico, se suicidó una docente el día del inicio de clases

Caroline Grandjean, profesora y directora de escuela de 42 años en el pueblo de Moussages, Francia. Había denunciado amenazas e insultos desde 2023. El caso genera conmoción y reclamos a las autoridades educativas.

Grandjean sufría acoso mediante grafitis y cartas anónimas depositadas en el establecimiento. Entre los mensajes hostiles figuraban expresiones como “tortillera sucia” o “muérete tortillera”.

Foto:

Imagen ilustrativa / EFE
Por Redacción Mundo

La docente francesa Caroline Grandjean, de 42 años, se quitó la vida el pasado 1 de septiembre, día del inicio del ciclo escolar, en el departamento de Cantal, tras haber sido víctima de insultos y amenazas homofóbicas desde 2023, informaron medios locales.

Grandjean, profesora y directora de una escuela primaria en el pequeño pueblo de Moussages, sufría acoso mediante grafitis y cartas anónimas depositadas en el establecimiento. Entre los mensajes hostiles figuraban expresiones como “tortillera sucia” o “muérete tortillera”, dirigidas a la docente, que estaba casada con otra mujer, según detalló el portal RFI.

La víctima había presentado cinco denuncias, pero las investigaciones por “insultos públicos por motivos de orientación sexual” y “amenazas de muerte” no lograron identificar al responsable. Desde septiembre de 2024 no había vuelto a dar clases, indicó Le Parisien.

“Este acoso la destruyó y prefirió decir basta. Sobre todo porque no recibió el apoyo ni de la institución, que quería cambiarla de puesto, ni del ayuntamiento, que consideraba que esta historia daba mala publicidad al pueblo”, señaló Thierry Pajot, secretario general del sindicato de directores de escuela (S2DE), en declaraciones al diario parisino.

El Ministerio de Educación expresó estar “profundamente conmovido por la trágica muerte de una profesora de primaria en Cantal” y afirmó que la rectora de la academia de Clermont-Ferrand activará una instancia especializada en Salud, Seguridad y Condiciones de Trabajo para llevar adelante las investigaciones correspondientes.

En tanto, sindicatos como la FSU-SNUipp y el S2DE reclamaron la apertura de una investigación administrativa que esclarezca el caso y determine responsabilidades.

