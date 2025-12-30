Tragedia ferroviaria en Perú: un muerto y 40 heridos tras un choque de trenes rumbo a Machu Picchu

La víctima fatal fue identificada como Roberto Cárdenas Loayza, maquinista de Inca Rail. Entre los heridos hay pasajeros peruanos y extranjeros, informaron fuentes oficiales.

Un grave accidente ferroviario sacudió este martes a Perú cuando dos trenes turísticos que trasladaban pasajeros hacia Machu Picchu chocaron, provocando la muerte de una persona y al menos 40 heridos, según confirmaron fuentes policiales y agencias internacionales.

El siniestro ocurrió en el distrito de Vilcabamba, en la región de Cusco, en un tramo cercano al sitio arqueológico Qoriwayrachina, donde colisionaron formaciones operadas por las empresas PeruRail e Inca Rail, ambas dedicadas al transporte de turistas hacia la emblemática ciudadela inca.

Embed #LoÚltimo Un choque frontal entre dos trenes de la empresa Perú Rail, que cubrían la ruta hacia Machu Picchu, dejó al menos 15 personas heridas la tarde de este martes 30 de diciembre en Perú. pic.twitter.com/ZbhzhC4asm — xevt - xhvt (@xevtfm) December 30, 2025 La víctima fatal fue identificada como Roberto Cárdenas Loayza, de 61 años, maquinista de la empresa Inca Rail, informó el capitán Jhonatan Castillo Gonzales, de la región policial de Cusco, en declaraciones a la agencia AP. Además, se confirmó que entre los heridos hay ciudadanos peruanos y extranjeros, aunque no se precisaron nacionalidades ni la gravedad de las lesiones.

El jefe de la región policial de Cusco, general Julio Becerra, señaló que todavía no se conocen las causas del choque y remarcó la excepcionalidad del hecho: “No recuerdo ningún choque de este tipo en el pasado”, afirmó ante la prensa local.

Choque de trenes rumbo a Machu Picchu Choque de trenes rumbo a Machu Picchu. redes Tras el impacto, efectivos de la Policía Nacional y equipos de emergencia desplegaron un operativo en la zona para asistir a los heridos y asegurar el área. Hasta el momento, ninguna de las compañías ferroviarias involucradas emitió un comunicado oficial sobre lo sucedido.