Tragedia ferroviaria en Perú: un muerto y 40 heridos tras un choque de trenes rumbo a Machu Picchu

Un grave accidente ferroviario sacudió este martes a Perú cuando dos trenes turísticos que trasladaban pasajeros hacia Machu Picchu chocaron, provocando la muerte de una persona y al menos 40 heridos, según confirmaron fuentes policiales y agencias internacionales.
El siniestro ocurrió en el distrito de Vilcabamba, en la región de Cusco, en un tramo cercano al sitio arqueológico Qoriwayrachina, donde colisionaron formaciones operadas por las empresas PeruRail e Inca Rail, ambas dedicadas al transporte de turistas hacia la emblemática ciudadela inca.
#LoÚltimo Un choque frontal entre dos trenes de la empresa Perú Rail, que cubrían la ruta hacia Machu Picchu, dejó al menos 15 personas heridas la tarde de este martes 30 de diciembre en Perú. pic.twitter.com/ZbhzhC4asm
La víctima fatal fue identificada como Roberto Cárdenas Loayza, de 61 años, maquinista de la empresa Inca Rail, informó el capitán Jhonatan Castillo Gonzales, de la región policial de Cusco, en declaraciones a la agencia AP. Además, se confirmó que entre los heridos hay ciudadanos peruanos y extranjeros, aunque no se precisaron nacionalidades ni la gravedad de las lesiones.
El jefe de la región policial de Cusco, general Julio Becerra, señaló que todavía no se conocen las causas del choque y remarcó la excepcionalidad del hecho: “No recuerdo ningún choque de este tipo en el pasado”, afirmó ante la prensa local.
Tras el impacto, efectivos de la Policía Nacional y equipos de emergencia desplegaron un operativo en la zona para asistir a los heridos y asegurar el área. Hasta el momento, ninguna de las compañías ferroviarias involucradas emitió un comunicado oficial sobre lo sucedido.
La colisión generó conmoción en una de las zonas turísticas más visitadas del país. Machu Picchu, construida en el siglo XV durante el apogeo de la civilización inca, recibe hasta 5.600 visitantes diarios, de acuerdo con cifras oficiales, y es considerada uno de los principales destinos turísticos del mundo.
Las autoridades peruanas iniciaron una investigación para determinar las responsabilidades y establecer las circunstancias que derivaron en el choque de las formaciones ferroviarias.