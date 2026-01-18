Tragedia ferroviaria en el sur de España: al menos 39 muertos tras un choque de trenes de alta velocidad
El siniestro ocurrió tras el descarrilamiento de una formación que invadió la vía contigua y chocó con otro tren. Equipos de emergencia trabajan en el lugar mientras investigan las causas del accidente.
Emergencia ferroviaria en España tras el choque de dos formaciones.
Una grave tragedia ferroviaria se registró en el sur de España, luego de que dos trenes de alta velocidad descarrilaran y colisionaran en las inmediaciones de la ciudad de Córdoba, provocando la muerte de 39 personas, según las últimas actualizaciones de la Guardia Civil.
Además, un total de 48 personas permanecen ingresadas en diferentes hospitales, 12 de las cuales, entre ellas un menor, están en la Unidad de Cuidados Intensivos. Los datos del servicio de emergencias revelaron que 122 personas fueron atendidas, las cuales 74 ya fueron dadas de alta.
Embed
En España, los trenes se degradan hasta provocar choques y víctimas mortales… y nadie asume responsabilidades. pic.twitter.com/jHjwaOFNB6
El accidente se produjo cuando un tren de la operadora privada Iryo, que realizaba el recorrido Málaga–Madrid, descarriló por causas que aún se investigan. Tras salirse de los rieles, la formación invadió la vía contigua, justo cuando circulaba un tren Alvia, que cubría el trayecto Madrid–Huelva.
Como consecuencia del impacto, el tren Alvia también descarriló, quedando varios vagones volcados y con daños estructurales de consideración. Según reportes de medios locales, entre las víctimas fatales se encuentran pasajeros de ambas formaciones.
En el lugar se desplegó un importante operativo de emergencia, con la intervención de bomberos, fuerzas de seguridad y ambulancias, que trabajan en la asistencia de los heridos y su traslado a hospitales de la región. Desde Adif, el administrador de la infraestructura ferroviaria, confirmaron la movilización de recursos de máxima prioridad para las tareas de rescate.
Como consecuencia del siniestro y la presencia de escombros sobre las vías, el servicio de alta velocidad entre Madrid y toda la región de Andalucía fue suspendido por tiempo indeterminado. Las autoridades recomendaron a los pasajeros buscar medios de transporte alternativos.
Embed
ACCIDENTE TRENES - ESPAÑA Choque de trenes en España Al menos 21 muertos al descarrilar una formación que se dirigía desde Málaga a Madrid Un tren salió de la vía por la que circulaba y chocó a otro tren que se dirigía en sentido contrario. El informe de RTVE pic.twitter.com/9lq9J5g1C8
En paralelo, peritos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios comenzaron a recolectar pruebas para determinar si el descarrilamiento inicial se debió a un fallo técnico, un error humano o problemas en la infraestructura.