Tragedia en China: se desplomó el techo de un gimnasio sobre un equipo de vóley y hay 11 muertos

Un trágico accidente ocurrió en el interior de un gimnasio en la provincia china de Heilongjiang, cuando el techo del edificio se desplomó sobre un grupo de personas pertenecientes a un equipo de vóley.

Según las informaciones preliminares son once las víctimas fatales, todas parte de un equipo femenino, que estaba entrenando durante el siniestro. Fuentes extraoficiales detallaron que las víctimas fatales y los heridos son menores de edad, aunque hasta el momento no hay mayores precisiones.

La tragedia tuvo lugar este domingo por la tarde en la región de Qiqihar, cuando 19 personas se encontraban haciendo deporte en un establecimiento cuya estructura colapsó y el techo se desprendió sobre las deportistas. Las víctimas son alumnas de la Escuela Intermedia número 34.

Tras el siniestro, 15 personas habían quedado atrapadas bajo los escombros mientras que otras cuatro salieron por sus propios medios. Según lo detallaron fuentes locales, la policía detuvo a los dueños de una compañía constructora como posibles responsables.

Esto es porque en un edificio en construcción próximo al gimnasio habían colocado un producto absorbente que tomó el agua de las lluvias, lo cual habría generado el colapso en la estructura del centro de entrenamiento.

Según lo detallaron fuentes de la Radio Nacional de China, el entrenador de las niñas fue uno de los sobrevivientes tras el accidente lo vieron a los gritos entre los escombros.

“Me dijeron que mi hija estaba muerta, pero no nos dejan ver el cuerpo. Todos los niños y niñas tenían sus caras cubiertas con lodo y sangre cuando los mandaron al hospital. Yo les suplicaba que me dejaran identificar a mi hija. ¿Qué tal si no era ella? Los doctores y las autoridades no nos comunican nada”, dijo uno de los papás para criticar al gobierno.

A pesar de los reclamos de las familias involucradas, las labores de rescate se declararon oficialmente terminadas por parte del gobierno de China.

