Tragedia en el Amazonas: una niña de 2 años cayó a un río y murió atacada por pirañas

Una niña murió en el estado brasileño de Amazonas luego de caer a un río con pirañas, sufrir graves heridas en el cuello y ser hallada sin vida minutos después.

El fallecimiento ocurrió en la ciudad de Coarí , estado brasileño de Amazonas, y tuvo como víctima a Clara Vitória, una menor que cayó al río desde una vivienda flotante sin protección, lo que derivó en un ataque fatal de pirañas, según confirmaron fuentes locales.

Una tragedia conmocionó al municipio brasileño de Coarí, en el estado de Amazonas, donde una niña de apenas dos años perdió la vida tras caer a un río habitado por pirañas. El hecho ocurrió este lunes y tuvo como protagonista a Clara Vitória, quien se encontraba en la vivienda flotante donde residía junto a su familia, ubicada a la orilla del río Amazonas.

De acuerdo con la información publicada por el medio regional Portal Norte, la menor estaba jugando cerca de la estructura cuando cayó al agua sin que sus padres advirtieran de inmediato lo sucedido. La desaparición de la niña fue advertida minutos después, lo que motivó una búsqueda desesperada por parte de sus progenitores y otros familiares en la zona cercana a la casa.

Una nina murió tras se atacada por pirañas en el Amazonas Una niña murió en el Amazonas tras caer al río desde una vivienda flotante sin protección y sufrir un ataque de pirañas. Gentileza Newflash/The Sun. Tras aproximadamente cinco minutos de rastrillaje, los familiares lograron localizar el cuerpo de la niña en el río. Fueron ellos mismos quienes la sacaron del agua, aunque ya no presentaba signos vitales. La menor no logró sobrevivir a las lesiones sufridas durante el ataque de los peces.

Luego de confirmarse el deceso, el cuerpo de Clara Vitória fue trasladado al Instituto Médico Legal (IML) de Coarí, donde se realizaron los procedimientos forenses correspondientes. Según el informe de la autopsia, la niña presentaba heridas profundas y de extrema gravedad en la zona del cuello, compatibles con mordeduras de pirañas. Los especialistas determinaron que esas lesiones fueron la causa directa de la muerte.

Las autoridades señalaron que el lugar donde ocurrió el accidente no contaba con vallas, barandillas ni ningún otro tipo de protección. Esa parte de la estructura flotante estaba destinada a la futura construcción de un baño, motivo por el cual se encontraba abierta y sin resguardo para evitar caídas al agua.