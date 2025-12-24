24 de diciembre de 2025 - 23:45

Tragedia en el Amazonas: una niña de 2 años cayó a un río y murió atacada por pirañas

Una niña murió en el estado brasileño de Amazonas luego de caer a un río con pirañas, sufrir graves heridas en el cuello y ser hallada sin vida minutos después.

Una piraña. Imagen ilustrativa.

Una piraña. Imagen ilustrativa.

Foto:

Gentileza
Por Redacción Mundo

El fallecimiento ocurrió en la ciudad de Coarí , estado brasileño de Amazonas, y tuvo como víctima a Clara Vitória, una menor que cayó al río desde una vivienda flotante sin protección, lo que derivó en un ataque fatal de pirañas, según confirmaron fuentes locales.

Leé además

Se derrumbó el techo de una obra en construcción en Maipú: hubo 7 heridos

El día después del derrumbe en el Club Giol que pudo ocasionar una tragedia: actividades normales y pericias

Por Redacción Policiales
Urgente: murió una persona en un incendio en Las Heras

Tragedia en Las Heras: murió una persona tras un feroz incendio

Por Redacción Policiales

Una tragedia conmocionó al municipio brasileño de Coarí, en el estado de Amazonas, donde una niña de apenas dos años perdió la vida tras caer a un río habitado por pirañas. El hecho ocurrió este lunes y tuvo como protagonista a Clara Vitória, quien se encontraba en la vivienda flotante donde residía junto a su familia, ubicada a la orilla del río Amazonas.

De acuerdo con la información publicada por el medio regional Portal Norte, la menor estaba jugando cerca de la estructura cuando cayó al agua sin que sus padres advirtieran de inmediato lo sucedido. La desaparición de la niña fue advertida minutos después, lo que motivó una búsqueda desesperada por parte de sus progenitores y otros familiares en la zona cercana a la casa.

Una nina murió tras se atacada por pirañas en el Amazonas
Una niña murió en el Amazonas tras caer al río desde una vivienda flotante sin protección y sufrir un ataque de pirañas.

Una niña murió en el Amazonas tras caer al río desde una vivienda flotante sin protección y sufrir un ataque de pirañas.

Tras aproximadamente cinco minutos de rastrillaje, los familiares lograron localizar el cuerpo de la niña en el río. Fueron ellos mismos quienes la sacaron del agua, aunque ya no presentaba signos vitales. La menor no logró sobrevivir a las lesiones sufridas durante el ataque de los peces.

Luego de confirmarse el deceso, el cuerpo de Clara Vitória fue trasladado al Instituto Médico Legal (IML) de Coarí, donde se realizaron los procedimientos forenses correspondientes. Según el informe de la autopsia, la niña presentaba heridas profundas y de extrema gravedad en la zona del cuello, compatibles con mordeduras de pirañas. Los especialistas determinaron que esas lesiones fueron la causa directa de la muerte.

Las autoridades señalaron que el lugar donde ocurrió el accidente no contaba con vallas, barandillas ni ningún otro tipo de protección. Esa parte de la estructura flotante estaba destinada a la futura construcción de un baño, motivo por el cual se encontraba abierta y sin resguardo para evitar caídas al agua.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un joven y una joven caminan vestidos de Papá Noel durante las celebraciones navideñas en Lakatia, Siria, el 24 de diciembre de 2025. Los cristianos sirios celebran el nacimiento de Cristo un año después de la huida de Bashar al Asad y la toma del control del país por parte de la oposición siria. (Siria)

En fotos: entre lo religioso y lo festivo, así celebra el mundo la Navidad

Por Redacción Mundo
El Papa León XIV (C).

El papa León XIV pidió 24 horas de paz tras el rechazo de Rusia a una tregua

Por Redacción
Descubren un mural oculto en una casa británica.

Reformaban su casa recién comprada y encontraron un mensaje inquietante en una pared: giro inesperado

Por Redacción
Epstein y Trump, en 1997 en Florida.

La foto de Donald Trump en los archivos de Jeffrey Epstein que fue eliminada y volvió a publicarse

Por Redacción Mundo