Tragedia aérea: cayó un avión privado en India y murió un viceministro junto a otras cuatro personas

Un accidente aéreo sacudió este miércoles al oeste de la India y provocó la muerte de cinco personas, entre ellas un alto funcionario del estado de Maharashtra. Un avión privado se estrelló mientras realizaba un vuelo interno y no hubo sobrevivientes, según confirmaron fuentes oficiales.
La víctima de mayor relevancia fue Ajit Pawar, viceprimer ministro de Maharashtra, quien viajaba a bordo de la aeronave junto a integrantes de su equipo y la tripulación. Según informó TN, el avión había despegado desde Mumbai, la capital financiera, con destino a Baramati, ciudad natal del funcionario.
Un comunicado de la Dirección General de Aviación Civil informó que en el jet privado viajaban cinco personas: Pawar, dos empleados y dos tripulantes. Durante el trayecto, la aeronave intentó realizar un aterrizaje de emergencia, pero terminó precipitándose en un campo abierto a 254 km de Mumbai.
Tras el impacto, el avión se incendió de inmediato, imposibilitando cualquier intento de rescate. Los equipos de emergencia acudieron al lugar, pero constataron que no había sobrevivientes.
Según el medio local Aaj Tak, el modelo de avión registraba antecedentes de accidentes aéreos. Señalaron que en el aeropuerto del distrito se habían reportado inconvenientes en otras ocasiones. En los años 2008, 2013 y 2019 se registraron siniestros similares en la misma zona.
Las causas del accidente continúan bajo investigación. El hecho generó una fuerte conmoción en la política local y numerosos dirigentes expresaron sus condolencias a través de las redes sociales. Entre ellos, el primer ministro de India, Narendra Modi, quien publicó un mensaje en X por el trágico hecho.