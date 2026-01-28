28 de enero de 2026 - 14:54

Tragedia aérea: cayó un avión privado en India y murió un viceministro junto a otras cuatro personas

La aeronave se dirigía desde la capital financiera de India, donde estaban por motivos políticos. El comunicado oficial descartó sobrevivientes.

Accidente aéreo en India.

Accidente aéreo en India.

Foto:

Gentileza TN
Por Redacción Mundo

Un accidente aéreo sacudió este miércoles al oeste de la India y provocó la muerte de cinco personas, entre ellas un alto funcionario del estado de Maharashtra. Un avión privado se estrelló mientras realizaba un vuelo interno y no hubo sobrevivientes, según confirmaron fuentes oficiales.

Leé además

La nueva serie india de Netflix que lidera el ranking de vistas.

Tiene 7 episodios en Netflix: la serie de la India que expone el lado oculto de los aeropuertos

Por Redacción Espectáculos
Federico Stuzenegger justificó una importación millonaria para Vaca Muerta y criticó a Techint.

Federico Sturzenegger justificó una importación y liquidó a Techint: "cobraba 40% más caro"

Por Redacción Política

La víctima de mayor relevancia fue Ajit Pawar, viceprimer ministro de Maharashtra, quien viajaba a bordo de la aeronave junto a integrantes de su equipo y la tripulación. Según informó TN, el avión había despegado desde Mumbai, la capital financiera, con destino a Baramati, ciudad natal del funcionario.

Embed

Comunicado oficial del accidente

Un comunicado de la Dirección General de Aviación Civil informó que en el jet privado viajaban cinco personas: Pawar, dos empleados y dos tripulantes. Durante el trayecto, la aeronave intentó realizar un aterrizaje de emergencia, pero terminó precipitándose en un campo abierto a 254 km de Mumbai.

Tras el impacto, el avión se incendió de inmediato, imposibilitando cualquier intento de rescate. Los equipos de emergencia acudieron al lugar, pero constataron que no había sobrevivientes.

Según el medio local Aaj Tak, el modelo de avión registraba antecedentes de accidentes aéreos. Señalaron que en el aeropuerto del distrito se habían reportado inconvenientes en otras ocasiones. En los años 2008, 2013 y 2019 se registraron siniestros similares en la misma zona.

Las causas del accidente continúan bajo investigación. El hecho generó una fuerte conmoción en la política local y numerosos dirigentes expresaron sus condolencias a través de las redes sociales. Entre ellos, el primer ministro de India, Narendra Modi, quien publicó un mensaje en X por el trágico hecho.

image
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que el enorme contingente de la Armada de Estados Unidos, liderado por el portaaviones nuclear Abraham Lincoln, se dirige a Irán con rapidez, determinación y entusiasmo.

Trump amenazó a Irán con su flota naval lista para "cumplir su misión violencia": dura respuesta de Teherán

Por Redacción Mundo
Narela Micaela Márquez Barreto, joven argentina desaparecida en Los Ángeles.

Desesperada búsqueda de una joven argentina desaparecida en Los Ángeles

Por Redacción Mundo
Estos parques eolicos en los Países Bajos se transformaron en un verdadero refugio para miles de especies.

Los Países Bajos construyeron turbinas para generar energía, pero bajo el Mar del Norte crece algo inesperado

Por Cristian Reta
El doctor Mariano Barbacid

España: lograron eliminar el cáncer de páncreas en ratones con la combinación de tres fármacos

Por Redacción Mundo