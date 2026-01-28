Tragedia aérea: cayó un avión privado en India y murió un viceministro junto a otras cuatro personas

La aeronave se dirigía desde la capital financiera de India, donde estaban por motivos políticos. El comunicado oficial descartó sobrevivientes.

Un accidente aéreo sacudió este miércoles al oeste de la India y provocó la muerte de cinco personas, entre ellas un alto funcionario del estado de Maharashtra. Un avión privado se estrelló mientras realizaba un vuelo interno y no hubo sobrevivientes, según confirmaron fuentes oficiales.

La víctima de mayor relevancia fue Ajit Pawar, viceprimer ministro de Maharashtra, quien viajaba a bordo de la aeronave junto a integrantes de su equipo y la tripulación. Según informó TN, el avión había despegado desde Mumbai, la capital financiera, con destino a Baramati, ciudad natal del funcionario.

Comunicado oficial del accidente Un comunicado de la Dirección General de Aviación Civil informó que en el jet privado viajaban cinco personas: Pawar, dos empleados y dos tripulantes. Durante el trayecto, la aeronave intentó realizar un aterrizaje de emergencia, pero terminó precipitándose en un campo abierto a 254 km de Mumbai.

Tras el impacto, el avión se incendió de inmediato, imposibilitando cualquier intento de rescate. Los equipos de emergencia acudieron al lugar, pero constataron que no había sobrevivientes.

Según el medio local Aaj Tak, el modelo de avión registraba antecedentes de accidentes aéreos. Señalaron que en el aeropuerto del distrito se habían reportado inconvenientes en otras ocasiones. En los años 2008, 2013 y 2019 se registraron siniestros similares en la misma zona.