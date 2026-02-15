Tiene 17 años, refutó una teoría de los 80 y resolvió un enigma matemático de 40 años

Con solo 17 años, Hannah Cairo ha sacudido los cimientos de la comunidad científica internacional al resolver un enigma matemático que permanecía irresuelto desde la década de 1980 . Su hazaña , lograda mediante un ingenioso contraejemplo, demuestra que a veces la frescura de la juventud puede superar décadas de experiencia académica estancada.

La estudiante Hannah Cairo ha conseguido dejar a los matemáticos de todo el mundo con la boca abierta al resolver un problema planteado hace unos 40 años . Se trata de la conjetura de Mizohata-Takeuchi , un desafío que otros expertos mucho más experimentados no habían logrado solucionar hasta el momento.

Lejos de seguir un camino convencional, el ascenso de Cairo en el mundo de los números es tan inusual como su logro. Nacida en Nassau, Bahamas , se integró al sistema educativo de Estados Unidos como estudiante de instituto, pero con una diferencia fundamental: tomaba clases en la prestigiosa Universidad de Berkeley.

Su ingreso a las ligas mayores de la matemática no fue por invitación formal, sino por pura iniciativa propia . La joven relata que escribía directamente a los profesores universitarios contándoles qué libros sobre álgebra había leído y preguntándoles si podía asistir a sus clases de forma presencial.

Fue en este entorno donde conoció a Ruixiang Zhang , el profesor que le propuso el reto definitivo: estudiar una conjetura que nadie había podido resolver. Lo que siguió fue un proceso de inmersión total que cambió su vida cotidiana.

Cairo confiesa que se obsesionó con el problema matemático y trabajó en él durante varios meses. El resultado de ese esfuerzo fue el hallazgo de un "contraejemplo", es decir, un caso específico que demostró que la famosa conjetura no siempre se cumplía, derribando así una teoría de décadas.

Cómo Hannah logró lo que otros no pudieron en décadas

Incluso después de encontrar la solución, el camino no fue sencillo. La adolescente admitió que le costó convencer a su propio profesor de que sus cálculos eran correctos y que efectivamente había encontrado la falla en la teoría.

image

Una vez que obtuvo ese primer contraejemplo, Cairo no se detuvo ahí. Intentó reformular todo el problema en el espacio de frecuencias para observar cómo se veía su construcción desde otra perspectiva. Gracias a este análisis, descubrió que existía una forma mucho más sencilla de diseñar el contraejemplo que refutaba la conjetura.

De la obsesión personal al reconocimiento en el mundo matemático

Recientemente, Cairo presentó su trabajo en España, durante el Congreso Internacional sobre Análisis Armónico y Ecuaciones en Derivadas Parciales celebrado en San Lorenzo de El Escorial. Ante una audiencia de prestigiosos expertos internacionales, la joven no se dejó intimidar y disfrutó de la exposición de sus hallazgos.

image

A pesar de su genio temprano, Cairo mantiene una visión humana sobre su futuro. Asegura que le gusta dar clases a otros estudiantes y que su verdadera vocación es ayudar a las personas a través de su conocimiento. Su historia no solo es un triunfo para la matemática, sino un recordatorio de que la curiosidad y la persistencia no tienen límite de edad.