Terremoto en Filipinas: al menos 26 muertos y más de un centenar de heridos

El fenómeno tuvo una magnitud de 6,9. Hasta el momento se reportaron 26 muertos y 147 heridos.

Terremoto en Filipinas: muertos, heridos y destrozos.

Por Redacción

Un terremoto azotó la provincia de Cebú, en el centro de Filipinas. El fenómeno ocurrió en la noche del martes, con una magnitud de 6,9, según informó el Consejo Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres del país.

Al menos 26 personas murieron y otras 147 resultaron heridas. Lamentablemente se aguarda que el número de fallecidos aumente a medida que lleguen más informes a las autoridades. Mientras tanto, diferentes fuentes locales reportan que el terremoto dañado carreteras y puentes.

Al respecto, el medio SunStar de Cebú detalló que las víctimas seguían llegando al Hospital Provincial en la ciudad de Bogo, superando la capacidad del personal médico. Por su parte, el Instituto de Vulcanología y Sismología de Filipinas informó que el fenómeno se registró a las 22 (hora local) del martes.

Más tarde añadió que el movimiento telúrico golpeó a una profundidad de 5 km, aproximadamente 19 km al noreste de la ciudad de Bogo. Cabe mencionar que el sismo se sintió en muchas provincias vecinas en el centro de Filipinas, así como en algunas regiones en el sur del país.

Filipinas se ubica a lo largo del “Anillo de Fuego” del Pacífico, una región propensa a terremotos y actividad volcánica.

