Polémica dentista: es seguidora de Donald Trump y confesó que "reducía la anestesia" a pacientes demócratas

La profesional aseguró que sus tratamientos se volvían dolorosos cuando los pacientes que no apoyaban al presidente “se quejaban”. Su justificación causó indignación y generó un debate en redes.

"Un dolor de muela demócrata", le llama la dentista seguidora de Donald Trump.

Una dentista de California quedó en el centro de la polémica en Estados Unidos tras una confesión controversial que generó debate en redes sociales: a sus clientes demócratas -oposición al presidente Donald Trump- les realiza “tratamientos dolorosos”. El caso se viralizó y dio que hablar entre los usuarios.

Según relató en un video que recorrió todas las redes, si percibe que alguien no simpatiza con el actual mandatario estadounidense, “les aplica menos anestesia para que sientan más dolor”. La profesional, identificada como Harleen Grewal, incluso explicó con orgullo su actitud y lanzó una insólita justificación.

En la publicación muestra con orgullo una gorra con la frase “Make your smile great again”, en alusión al lema de campaña del mandatario. También aseguró que en su consultorio tiene un “muro de la fama” con fotos de líderes conservadores y relató que disfruta de ver cómo reaccionan algunos pacientes al verlas.

Embed #dentista #laSexta sonido original - laSexta Noticias @lasexta.noticias Polémica en EEUU por el trato denigrante de una dentista trumpista a sus clientes: "Si no les gusta Trump les reduzco la anestesia". Harleen Grewal reconoce que cada vez que un paciente entra en el establecimiento, trata de adivinar sus tendencias políticas, y si no le convence, hace que el tratamiento sea más doloroso. #EEUU Justificación y polémica en las redes: ¿infracciones éticas? En su testimonio, Grewal señaló sin pelos en la lengua: “Cuando atiendo a mis pacientes y se horrorizan o se quejan, discretamente reduzco la anestesia”. Ella defendió su accionar como una “broma”. "Al igual que los demócratas hacen bromas, nosotros también, ¿por qué no podemos tormalo con humor?", dijo.

No obstante, sus declaraciones generaron fuerte repudio en Estados Unidos. La polémica llevó a que la Junta Dental de California iniciara una investigación en su contra por posibles infracciones éticas.