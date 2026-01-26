Tensión en España: un bombero intentó quemarse en la estación por malas condiciones laborales

La policía intentó reducirlo, pero notaron que el sujeto se había rociado con combustible. Otros agentes con extintores intervinieron en la escena.

Un bombero en España intentó quemarse como protesta por sus condiciones laborales.

Una situación de extrema tensión se vivió este lunes por la mañana en pleno centro de Murcia, España, cuando un bombero municipal protagonizó una protesta al límite tras amenazar con prenderse fuego en una plaza importante de la ciudad. La rápida intervención policial evitó una tragedia.

El hecho ocurrió en la plaza del Cardenal Belluga, cerca de las 9, cuando el trabajador del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), vestido con su uniforme oficial, se presentó en el lugar y se roció con gasolina.

Los agentes de la Policía Local intentaron hablar con él y tranquilizar la situación, pero ante el riesgo de qué ocurriera lo peor, actuaron de inmediato con extintores, impidiendo que sufriera quemaduras.

Durante el episodio, el bombero expresó su enojo por las condiciones laborales del gremio y llegó a decir que lo habían puesto “entre la espada y la pared”. Según informó el medio El Español, también tenía un hacha y realizaba movimientos agresivos. Esto incrementó aún más la tensión en el lugar.

Apartado del ayuntamiento Fuentes municipales señalaron que el Ayuntamiento analiza su situación personal y, como era de esperarse, decidió postergar su reincorporación al servicio. Debido al estado de alteración que presentaba, el hombre fue trasladado en ambulancia para recibir atención médica.

Desde el SEIS informaron que el trabajador fue apartado de manera cautelar y que se le abrió un expediente de información reservada. En tanto, desde el Consistorio expresaron su deseo de una pronta recuperación.