La jornada del Foro Económico Mundial 2026 en Davos se vio interrumpida por un episodio de tensión cuando el Centro de Convenciones debió ser evacuado preventivamente debido al humo generado por un incendio en un hotel cercano. La presencia de bomberos y personal de emergencia fue inmediata, logrando contener la alarma y extinguir el fuego poco tiempo después.

Durante el operativo, se ordenó el desalojo de parte del centro como medida de precaución mientras se intentaba determinar el origen del incidente. Según reportes del periodista de Fox News, Edward Lawrence, en el lugar se percibía un olor inusual que provocaba tos en algunas de las personas presentes.

A pesar de la incertidumbre inicial, el personal de seguridad corroboró minutos más tarde que las condiciones eran seguras, permitiendo el reingreso de los asistentes. No se reportaron personas heridas ni daños personales que lamentar.

El incidente ocurrió tras una intensa agenda política. Un funcionario de la Casa Blanca confirmó que la evacuación no afectó al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump , quien se había retirado del Centro de Congresos a las 21:14 hora local, mucho antes de que comenzara a detectarse el humo.

Horas antes del suceso, el presidente argentino Javier Milei había acaparado la atención con un extenso discurso centrado en la defensa del capitalismo desde una perspectiva ética.

Bajo la premisa de que "Maquiavelo ha muerto", el mandatario libertario sostuvo que la eficiencia económica no debe estar reñida con los valores morales, afirmando que "lo justo no puede ser ineficiente ni lo eficiente injusto".

En su exposición, Milei utilizó un fuerte anclaje teórico basado en referentes de la Escuela Austríaca como Murray Rothbard y Jesús Huerta de Soto. El mandatario advirtió ante los líderes globales que el sacrificio de valores éticos en pos del utilitarismo político solo conduce al colapso social, reafirmando la propiedad privada y el principio de no agresión como pilares de la justicia.

Tras el breve intervalo causado por la emergencia, las actividades en el foro retomaron su curso normal sin que la organización emitiera, hasta el momento, un comunicado oficial detallando las causas exactas del siniestro en el hotel aledaño.