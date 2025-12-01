Suerte caprichosa: se quedó con un boleto de lotería que alguien rechazó y se volvió millonario

Un habitante de Michigan, Estados Unidos, tuvo un golpe inesperado de suerte cuando decidió llevarse un boleto de “rasca y gana” que otro sujeto había dejado tirado en una estación de servicio. Aquella elección casual terminó cambiándole la vida: ese billete tenía un premio de un millón de dólares.
"Había un boleto de Blazing Suits apartado en el mostrador que alguien más había decidido no comprar, así que lo compré", dijo el jugador.
Según la Lotería central de Michigan, el hombre de 33 años -que pidió mantener su identidad oculta con ciertos motivos que todos conocemos- eligió el boleto “Blazing Suits” que alguien había descartado en el mostrador del lugar, en vez de tomar uno nuevo. Al rasparlo, se encontró con la cifra millonaria.
"Raspé el boleto y no podía creerlo cuando vi que había ganado un millón de dólares. Nunca pensé que ganaría un premio de lotería tan grande, así que es una verdadera bendición", sumó.
En qué usará el dinero
Sorprendido por lo ocurrido, describió el momento como una bendición inesperada tras ver el premio en el papel. El boleto fue adquirido en la estación de servicio Fawaz Petroleum LLC y, tras presentar el reclamo correspondiente, el ganador eligió recibir el dinero en un solo pago.
En tanto, la cifra se convirtió en 693.000 dólares tras los impuestos, en lugar de la opción de recibirlo en cuotas anuales. En su declaración con los medios locales, el comprador aseguró que ganar una suma así genera emoción, pero también cierta presión.
Según dijo, “inmediatamente comienzan a aparecer diferentes ideas sobre qué puedes hacer con esa cantidad de dinero”. Pese a eso, afirmó que su decisión será guardar y administrar prudentemente el dinero. No obstante, dejó en claro que buscará disfrutar al máximo el premio.