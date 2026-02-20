20 de febrero de 2026 - 21:40

Siesta remunerada: buscan voluntarios para dormir en la vidriera de una tienda por 300 euros

La marca madrileña Colors of Madrid lanzó una campaña que busca voluntarios para descansar en su vidriera durante tres días.

Una marca paga por echarse la siesta en pleno centro de Madrid.

Una marca paga por echarse la siesta en pleno centro de Madrid.

Foto:

Por Redacción

La marca Colors of Madrid lanzó una campaña denominada SIESTA, que busca reivindicar el descanso como parte de la cultura mediterránea y del estilo de vida urbano. Se trata de una propuesta que ha despertado interés entre los usuarios de las redes sociales: dormir en un escaparate, en pleno centro de Madrid, y cobrar por hacerlo.

Leé además

Explosión de camión en Renca, en la Región Metropolitana (Chile)

Chile: la tremenda explosión de un camión con gas licuado dejó tres muertos y diez heridos

Por Redacción Mundo
El príncipe Andrés, Virginia Roberts Giuffre y Ghislaine Maxwell en Londres en 2001.

Detención del expríncipe Andrés: habló la familia de Virginia Giuffre, la mujer que destapó el caso Epstein

Por Redacción Mundo

La acción se desarrollará los días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo en el local ubicado en calle Carretas 31, donde la vidriera será transformada en un espacio de pausa. El escaparate contará con iluminación tenue y un entorno pensado para dormir, leer o simplemente detenerse mientras los transeúntes observan desde el exterior.

Una pausa como mensaje cultural

La iniciativa propone que los participantes realicen una siesta real dentro del escaparate, convirtiendo una práctica cotidiana en una escena pública. Según explicó el CEO de la marca, Arturo de Diego: “La siesta no es solo dormir, es una forma de entender la vida”.

La acción se enmarca en el lanzamiento de una nueva línea conceptual de la firma, inspirada en el descanso, el bienestar y el slow living urbano.

Convocatoria abierta y difusión en redes

La campaña incluye una convocatoria abierta a la comunidad a través de redes sociales. Las personas seleccionadas podrán participar de la experiencia y recibirán 300 euros por formar parte de la iniciativa.

La propuesta apunta a generar impacto visual y conversación pública, en un contexto urbano marcado por el ritmo acelerado y la hiperconectividad.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Maduro y su esposa recibieron su primera visita consular en Nueva York. 

Maduro y su esposa recibieron una visita consular mientras permanecen bajo arresto en Nueva York

Por Redacción Mundo
Un impactante video muestra el momento donde una mujer junto a sus hijos fueron atropellados. 

Video: una mujer atropelló a una madre y sus hijos frente a una escuela de Nueva Jersey

Por Redacción Mundo
Principe Andres podría ser eliminado de la sucesión real

Evalúan excluir al príncipe Andrés de la línea de sucesión por su vínculo con el caso Epstein

Por Redacción Mundo
Un artista creó un grafiti en homenaje al show de Bad Bunny en el Super Bowl. 

Vandalizaron un grafiti de Bad Bunny en Barcelona con mensajes racistas: "Fuera sudacas"

Por Redacción Mundo