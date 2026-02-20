Siesta remunerada: buscan voluntarios para dormir en la vidriera de una tienda por 300 euros

La marca madrileña Colors of Madrid lanzó una campaña que busca voluntarios para descansar en su vidriera durante tres días.

Una marca paga por echarse la siesta en pleno centro de Madrid.

La marca Colors of Madrid lanzó una campaña denominada SIESTA, que busca reivindicar el descanso como parte de la cultura mediterránea y del estilo de vida urbano. Se trata de una propuesta que ha despertado interés entre los usuarios de las redes sociales: dormir en un escaparate, en pleno centro de Madrid, y cobrar por hacerlo.

La acción se desarrollará los días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo en el local ubicado en calle Carretas 31, donde la vidriera será transformada en un espacio de pausa. El escaparate contará con iluminación tenue y un entorno pensado para dormir, leer o simplemente detenerse mientras los transeúntes observan desde el exterior.

Una pausa como mensaje cultural La iniciativa propone que los participantes realicen una siesta real dentro del escaparate, convirtiendo una práctica cotidiana en una escena pública. Según explicó el CEO de la marca, Arturo de Diego: “La siesta no es solo dormir, es una forma de entender la vida”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Colors of Madrid (@colorsmadridstore) “Con esta campaña queremos reivindicar el derecho a parar, a bajar el ritmo y a reivindicar nuestra forma de vivir como algo de lo que estar orgullosos”, señaló el directivo.

La acción se enmarca en el lanzamiento de una nueva línea conceptual de la firma, inspirada en el descanso, el bienestar y el slow living urbano.

Convocatoria abierta y difusión en redes La campaña incluye una convocatoria abierta a la comunidad a través de redes sociales. Las personas seleccionadas podrán participar de la experiencia y recibirán 300 euros por formar parte de la iniciativa. La propuesta apunta a generar impacto visual y conversación pública, en un contexto urbano marcado por el ritmo acelerado y la hiperconectividad.