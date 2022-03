Según Israel, “Rusia conoce el paradero de Zelenski”

Rusia informó a Israel que conoce el paradero del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, según informaron los medios israelíes este lunes 7 de marzo. El Canal 12 de Israel señaló en un reporte, basado en funcionarios israelíes no identificados, que los rusos le dijeron a varios países que no quieren causar daño al líder ucraniano, sino que prefieren mantenerlo con vida y arrestarlo. No hubo comentarios de los funcionarios ucranianos sobre el informe de los medios israelíes.

El domingo, el primer ministro israelí, Naftali Bennett, se reunió con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Moscú, y en Berlín con el canciller alemán, Olaf Scholz, en un esfuerzo por mediar en un alto el fuego en Ucrania. Varios países, incluido Turquía, también se han ofrecido a mediar entre Rusia y Ucrania para poner fin a la guerra rusa en Ucrania. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, mantuvo conversaciones telefónicas con Putin el domingo.

Por su parte, Zelenski dijo en un video difundido por Telegram: ”Hoy es Domingo del Perdón… Pero no perdonaremos las ejecuciones de personas desarmadas. La destrucción de nuestra infraestructura... Cientos y cientos de víctimas. Miles y miles de sufrimiento. Y Dios no perdonará. Hoy no. Mañana no. Nunca. Y en lugar de perdón, habrá un Día del Juicio. Estoy seguro de eso”.

Con respecto a las declaraciones de Rusia sobre bombardear solo empresas de la industria de defensa, el líder ucraniano dijo que fue un “asesinato deliberado”. Agregó que la mayoría de estas empresas fueron construidas hace décadas, durante la época de la Unión Soviética. También dijo que decidió otorgar el título de “Ciudad Héroe” a Járkov, Chernihiv, Mariupol, Jerson, Hostomel y Volnovakha, que han resistido los ataques rusos, y recompensar a los administradores de algunas ciudades que resistieron con la “Orden de Bohdan”. Khmelnytsky”, un premio militar ucraniano que lleva el nombre de Bohdan Khmelnytsky, de los cosacos ucranianos.

El premio fue establecido el 3 de mayo de 1995 por el presidente ucraniano Leonid Kuchma para conmemorar el 50 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial en Europa.