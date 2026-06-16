Se viene viento intenso en la cordillera: pronostican ráfagas de hasta 70 km/h y estas son las zonas afectadas

El fenómeno, asociado al borde de ataque de una baja segregada, afectará principalmente a la cordillera desde la tarde del miércoles hasta la madrugada del jueves.

La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por un viento de intensidad normal a moderada que afectará a las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana. El fenómeno comenzará la tarde de este miércoles 17 y se extenderá hasta la madrugada del jueves, concentrando su mayor fuerza en los sectores cordilleranos.

La autoridad meteorológica precisó que este evento climático se debe al borde de ataque de una baja segregada que transita por el país. Aunque el aviso oficial califica la intensidad como moderada, el organismo advierte que se trata de condiciones potencialmente riesgosas para quienes se encuentren en zonas de altura.

image Alcance del fenómeno en Coquimbo, Valparaíso y Santiago En la Región de Coquimbo se pronostican las condiciones más intensas del sistema. Los vientos oscilarán entre los 40 y 60 kilómetros por hora, pero se esperan rachas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora tanto el miércoles como el jueves. Esta situación obliga a extremar las precauciones en faenas y actividades de montaña.

Para las regiones de Valparaíso y Metropolitana, el pronóstico indica vientos con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora. Al igual que en el norte chico, el impacto de estas corrientes de aire se limitará estrictamente al sector de la cordillera de los Andes de las tres regiones, sin afectar con la misma fuerza a los valles centrales o la costa.

image Qué precauciones tomar ante las intensas ráfagas previstas hasta el jueves Este aviso se emite en un contexto donde la zona central ya enfrenta desafíos ambientales. Recientemente se ha informado sobre un déficit significativo de lluvias y condiciones de ventilación que podrían empeorar marcadamente durante la próxima semana. El paso de este sistema de vientos en altura ocurre mientras se vigila de cerca la probabilidad de precipitaciones para el resto de la semana.