Se enamoró del esposo de su hija y escaparon juntos mientras ella daba a luz

Entre tantas frases hechas hay una que dice algo similar a que uno hace cualquier cosa por amor . Algo así sucedió en Londres donde mientras Jess Aldridge estaba dando a luz a su segundo hijo, su madre se escapó con su marido.

“Es la máxima traición. Una espera que la abuela se enamore del bebé, no del padre” declaró Jes al diario británico The Sun. Luego del parto la mujer se enteró que su madre, Georgina, y su esposo llevaban una relación amorosa paralela y le era infiel hace mucho tiempo.

Jess y Ryan Shelton mantuvieron una relación amorosa durante tres años y cuando ella quedó embarazada de su segundo hijo decidieron irse a vivir a la casa de sus padres ya que el lugar que alquilaban era muy pequeño.

Georgina y Jess juntas. Gentileza

En ese momento fue cuando surgió la chispa del amor entre su madre y el padre de sus hijos. “Por lo general tomaban Bacardi y se reían juntos. Bromeaban en la cocina todas las noches mientras Eric (el esposo de su madre, de 56 años) y yo estábamos en el sofá viendo televisión. Un día, sospechando, los enfrenté, pero cuando les pregunté lo negaron todo”.

Las dudas de la mujer terminarían despejándose el pasado 28 de enero cuando parió a su segundo hijo. Minutos después del parto Ryan se fue del hospital diciendo que estaba muy cansado.

Tras tres días de estar internada Jess volvió a su casa y allí la esperan su marido y su madre para blanquear la relación amorosa que tenían hace varios meses. “Fue una gran patada en los dientes para mí, ellos lo habían estado planeando todo durante mi embarazo. Mi padre está devastado”, relató.

Ryan y Jess tuvieron una relación de tres años. Gentileza

Después de que la noticia se hiciera conocida, Georgina, la madre de Jess, dio la cara y dijo que “estas cosas pasan”. Por su parte Ryan cambió su situación sentimental en Facebook para hacer pública su relación y dijo que “no le importa lo que piensen los demás”.

“Las opiniones de otras personas no me molestan en lo absoluto. Yo sé lo que pasó. Hay dos bandos en cada historia y yo sé que la buena es la nuestra”, concluyó el hombre en declaraciones con The Sun.