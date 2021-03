Se cumplen 58 años del lanzamiento de ‘Please, please me’ el álbum que desató la beatlemanía y cambió la música

El 22 de marzo de 1963 el mundo dejaría de ser lo que era y daría paso a un boom mundial de la cultura pop de la mano de los cuatro fantásticos de Liverpool .

Y es que con 14 canciones, el disco Please, please me, de The Beatles veía la luz. El material estaba compuesto por cuatro canciones salidas de dos sencillos y 10 más grabadas en estudio.

La banda , que estaba a punto de asistir al nacimiento de la ‘beatlemanía’, hacía presentaciones en la mítica The Cavern y en algunos escenarios continentales, sobre todo en Alemania.

En 1962, The Beatles firmaron un contrato con Parlophone y editaron sus dos primeros singles: ‘Love me do’, con ‘P.S. I Love You’ en la cara B. A principios de 1963, lanzaron el segundo sencillo, ‘Please, Please Me’, con ‘Ask me Why’ en el lado B, que se convertiría en un gran éxito en el Reino Unido.

A partir de allí, George Martin pidió a la banda un disco completo. El 11 de febrero de 1963, The Beatles entró en el estudio para grabar las canciones restantes y trece horas después, el primer disco oficial de The Beatles estaba listo.