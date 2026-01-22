22 de enero de 2026 - 09:59

Salió de fiesta, se perdió en un bosque y terminó buscando a un desaparecido: era él

Conocé la bizarra historia de Beyhan Mutlu, el hombre que tras una noche de fiesta terminó liderando su propia búsqueda en un bosque de Turquía por un insólito error.

Beyhan Mutlu terminó involucrado en su propia búsqueda por error.

Por Cristian Reta

Perderse en un bosque es la pesadilla de cualquiera, pero para Beyhan Mutlu se convirtió en una anécdota mundial. Tras una fiesta, este hombre de 50 años se extravió y, en medio de la confusión, acabó sumándose a los rescatistas que intentaban encontrarlo.

El final de la búsqueda es simplemente increíble.

La historia ocurrió en la provincia de Bursa, en el noroeste de Turquía, durante el año 2021. Mutlu estaba bebiendo con amigos cuando, de repente, se adentró en la espesura del bosque sin que nadie notara su dirección. Al no poder contactarlo, su esposa y sus allegados entraron en pánico y dieron aviso a las autoridades.

Lo que siguió parece el guión de una comedia de enredos. Mientras Mutlu deambulaba sin rumbo fijo, se topó con un grupo de personas que recorría la zona con linternas y equipos de emergencia. Sin entender demasiado el contexto, pero con la voluntad de colaborar, el hombre se unió a los voluntarios para ayudar a encontrar a la "persona perdida".

image

El grito que terminó con el misterio

Durante varias horas, el propio desaparecido participó activamente en las tareas de rastreo, caminando junto a los oficiales y vecinos que lo buscaban desesperadamente. La situación llegó a su punto máximo de absurdo cuando uno de los rescatistas comenzó a gritar su nombre a viva voz para ver si obtenía respuesta.

En ese preciso instante, Mutlu respondió al llamado, dándose cuenta finalmente de que el objetivo de toda esa movilización era él mismo. La sorpresa de los rescatistas fue total al descubrir que el hombre que los había estado acompañando durante gran parte de la misión era, de hecho, el sujeto que daban por extraviado.

image

Un fenómeno que se repite en el mundo

Aunque el caso de Mutlu se volvió viral por su componente cómico, la ciencia de la supervivencia y la coordinación de emergencias advierten que no es un hecho aislado. Este tipo de incidentes pone de manifiesto lo fácil que es perder el sentido de la realidad ante situaciones de confusión o fatiga.

Un antecedente similar ocurrió en el año 2012 en Islandia. En esa ocasión, una turista asiática desapareció en una zona de difícil acceso y, tras cambiarse de ropa, no se reconoció en la descripción que la policía había difundido. Al igual que Mutlu, la mujer terminó integrando el equipo de búsqueda que intentaba localizarla hasta que se aclaró el malentendido.

Estos episodios, más allá de la risa que puedan generar, destacan la importancia crítica de la coordinación en los operativos de rescate. La falta de un registro estricto de quiénes integran las brigadas de voluntarios puede llevar a que el propio desaparecido termine "ayudando" a buscarse a sí mismo.

Finalmente, tras la insólita revelación, los rescatistas llevaron a Beyhan Mutlu de regreso a su hogar, aliviados de que estuviera a salvo y sin heridas. El hombre, fiel a su estilo, comentó a los medios locales que "lo pasado, pisado" y que no le importaba la repercusión mundial de su confusión.

