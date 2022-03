Rusia pidió ayuda militar a China para la invasión a Ucrania

Según artículos de The Washington Post y de Financial Times, Rusia recurrió a China para pedirle equipamiento y ayuda militar. La información trascendida indica que la ayuda fue pedida apenas comenzó la invasión en Ucrania.

Funcionarios estadounidenses, que se mantuvieron en el anonimato debido a la delicadeza del tema tratado, confirmaron el pedido por parte del gobierno de Putin.

El Financial Times informó que el país norteamericano en las próximas horas realizará una advertencia a sus aliados. De esta manera, todos podrían prepararse para una Rusia acompañada por China.

El medio de comunicación estadounidense reveló que su país ya estaba enterado de que Rusia mantenía bajo la mango algunos armamentos chinos que serán utilizados contra Ucrania en la invasión que entra en su tercera semana.

En medio del delicado comunicado, el asesor de seguridad nacional de Joe Biden, Jack Sullivan se encuentra en viaje a Roma para encontrarse con Yang Jiechi, el resposable de política exterior china. Antes de emprender viaje, el funcionario estadounidense expresó unas palabras a CNN: “el Gobierno de Biden se ha comunicado directamente, y en privado, con Beijing para advertir que habrá consecuencias” ante cualquier esfuerzo chino para ayudar a Rusia a evadir las sanciones”.

Sullivan también estuvo en otro medio, la NBC, donde pidió a China que no sacara de apuros a Rusia: “Nos aseguraremos de que ni China, ni nadie más, pueda compensar a Rusia por estas pérdidas”.

China al tanto de los planes rusos

Según indica el The New York Times, China sabía sobre la delicada situación que se vivía en el este de Europa cuando se desarrollaban los Juegos Olímpicos. Aún así, para no ensombrecer el evento deportivo con una guerra, no comunicó nada.

Algunos días antes a la ceremonia de clausura de los JJOO, se reveló un “informe de inteligencia Occidental” donde se revelaba que algunos trabajdores de Xi Jinping tenían “algún nivel conocimiento sobre los planes o intenciones rusas de ir a la guerra”.