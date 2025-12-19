Robó una avioneta, pero no logró despegar y se estrelló contra un hangar

El incidente ocurrió en un centro de entrenamiento aeronáutico en el Aeropuerto de Van Nuys, en el sur de California. El ladrón fue detenido.

Una avioneta monomotor que había sido robada de una escuela de vuelo se estrelló contra un hangar en el Aeropuerto de Van Nuys, en el sur de California. El incidente ocurrió en un centro de entrenamiento aeronáutico y terminó con un sospechoso detenido, según informaron medios locales.

De acuerdo con la cadena de televisión KTLA, que citó a la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), la aeronave involucrada es una Cessna C172, la cual impactó contra la pared exterior de un hangar. Las autoridades señalaron que el avión no llegó a despegar, sino que colisionó mientras se desplazaba en tierra.

Tras el choque, la aeronave fue retirada del lugar del impacto y trasladada al interior de la academia de vuelo donde, presuntamente, había sido sustraída. El hecho generó un operativo de seguridad en el predio aeroportuario, aunque no se reportaron personas heridas.

image La Policía del Aeropuerto de Los Ángeles confirmó a medios locales que el sospechoso fue arrestado y fichado por los delitos de robo y hurto de aeronave. Por el momento, no se difundieron detalles sobre la identidad del detenido ni sobre las circunstancias que rodearon el intento de sustracción.

El Aeropuerto de Van Nuys es un aeropuerto de aviación general ubicado en el barrio homónimo de la ciudad de Los Ángeles y es uno de los dos aeropuertos administrados por Los Angeles World Airports, junto con el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX). Las autoridades continúan investigando el hecho para determinar responsabilidades y reforzar las medidas de seguridad en el lugar.