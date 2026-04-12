Revolución en pensiones y jubilaciones: tres de cada cuatro empleados tendrán nuevos beneficios

Austria prepara una reforma estructural de pensiones en su sistema previsional que impactará a la gran mayoría de sus trabajadores a partir de 2027. El nuevo modelo permitirá que los empleados decidan el destino de sus fondos de indemnización acumulados, facilitando el acceso a una jubilación complementaria mensual para quienes hoy no tienen esa opción.

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La reforma busca que el 75% de los empleados que actualmente solo reciben un pago único por despido puedan transformar ese capital en una renta mensual de por vida. El plan cuenta con el respaldo de cámaras empresariales y sindicatos , aunque aún se debate el nivel de flexibilidad de los fondos.

Desde la implementación del sistema actual en 2003, los empleadores depositan mensualmente el 1,53% del salario bruto en fondos de previsión de la empresa. Hasta hoy, solo una cuarta parte de los trabajadores podía convertir ese ahorro en una pensión mensual; el resto debía conformarse con retirar el monto total al jubilarse o al finalizar su contrato por mutuo acuerdo.

El objetivo central del acuerdo general es universalizar esta posibilidad para todos los empleados en 2027 . La propuesta surge de un consenso entre la Cámara Federal de Economía (WKO), la Federación Sindical y la Cámara de Trabajo, con el apoyo de la coalición gobernante integrada por el ÖVP, el SPÖ y el partido NEOS.

A pesar del avance, existen discrepancias técnicas sobre cuándo debe el trabajador tomar la decisión definitiva. Andreas Zakostelsky, representante de la WKO , sostiene que la elección entre el pago único o la renta mensual debería hacerse recién al momento de jubilarse, cuando el beneficiario ya conoce el monto exacto de su pensión estatal y sus costos de vida.

image Andreas Zakostelsky, representante de la WKO.

Por otro lado, desde la Cámara de Trabajo se solicita una mayor libertad de acción. La propuesta de los expertos sociales es que los empleados puedan transferir solo una parte de su indemnización al fondo de pensiones, manteniendo el resto disponible en sus cuentas, para evitar compromisos financieros a largo plazo que resulten restrictivos en el corto plazo.

Protección familiar y revisión de costos

Un aspecto relevante de la nueva normativa es la protección de los familiares sobrevivientes. Quienes opten por el fondo de pensiones podrán designar beneficiarios que, en caso de fallecimiento del titular, seguirán percibiendo hasta un 60 por ciento de la prestación complementaria acumulada.

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El Ministerio de Finanzas confirmó que el inicio de este esquema en 2027 vendrá acompañado de una revisión exhaustiva de los costos administrativos. El gobierno planea auditar las estrategias de inversión de los ocho fondos existentes para garantizar que la rentabilidad sea beneficiosa para los futuros jubilados, incluyendo modelos para aportaciones voluntarias extra.