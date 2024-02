Quiénes son los argentinos liberados por Israel durante un operativo en la Franja de Gaza

El lunes de madrugada, en un asalto a un vigilado apartamento en el sur de la Franja de Gaza, fuerzas israelíes rescataron a dos rehenes argentinos. Según trascendió, sacaron a los prisioneros entre disparos en una operación que fue un éxito pequeño pero significativo para Israel. Al menos 67 palestinos murieron, entre ellos mujeres y niños, de acuerdo a lo informado por hospitalarios palestinos en el castigado territorio.

Intensos ataques aéreos golpearon la zona cerca del apartamento en Rafah, para asistir a las fuerzas armadas. En dicha ciudad, en el extremo sur de la Franja de Gaza, unos 1,4 millones de palestinos habían huido para escapar de los combates en el resto del territorio en la guerra entre Israel y Hamás.

Posteos por la liberación de rehenes en Gaza. Foto: X

Cabe mencionar también que la redada fue celebrada en Israel como una victoria en los lentos esfuerzos por liberar a los más de 100 rehenes aún en poder de Hamás y otros milicianos en Gaza, y animó brevemente a un país que aún no se recupera del asalto transfronterizo de Hamás a finales del año pasado.

Franja de Gaza: cifras alarmantes

En Gaza, donde los civiles han sufrido un golpe devastador desde el estallido de la guerra el 7 de octubre, la operación provocó otra tragedia de la guerra con muchos palestinos muertos o heridos.

Más de 12.300 menores palestinos, niños y adolescentes jóvenes, fueron víctimas de la guerra de Israel contra Hamás, según dijo el lunes el Ministerio de Salud en Gaza, gestionado por Hamás. Eso supone que los menores son el 43% del total de 28.176 palestinos muertos por ahora. Unas 8.400 de las víctimas eran mujeres.

En ese marco, el ministerio, que no distingue entre combatientes y civiles, proporcionó el desglose de menores y mujeres a petición de The Associated Press. Israel afirma haber matado a miles de combatientes de Hamás.

Posteos por la liberación de rehenes en Gaza. Foto: X

Por otra parte, se estima que milicianos de Hamás mataron a unas 1.200 personas y secuestraron a otras 250 en el asalto del 7 de octubre. Una ofensiva aérea y terrestre israelí mató a 28.176 palestinos, según autoridades locales de salud, desplazando al 80% de la población y provocando una enorme crisis humanitaria.

De esta manera se alarga la guerra, que ya está en su quinto mes, su liberación sigue siendo esquiva y han surgido divisiones en Israel sobre la mejor forma de terminar con sus penurias. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, insistió en que la presión militar persistente conseguirá su libertad, aunque otros altos funcionarios se han opuesto y dicen que un acuerdo es la única forma de liberarlos.

Quiénes son los rehenes argentinos liberados

El Ejército israelía identificó a los rehenes rescatados como Fernando Simon Marman (60) y Louis Har (70). Además, indicó que ambos fueron secuestrados por milicianos de Hamás en el kibutz Nir Yizhak durante el ataque transfronterizo del 7 de octubre que desató la guerra entre Israel y Hamás. La oficina de Netanyahu manifestó que también tenían ciudadanía argentina.

Estaban entre los aproximadamente 250 rehenes capturados en el impactante ataque transfronterizo de Hamás, en el que se estima que 1.200 personas, la mayoría civiles, fueron asesinadas, según las autoridades israelíes. Además de los miles de personas en la contienda, la ofensiva de represalia israelí por aire y tierra ha desplazado en torno al 80% de la población y provocado una enorme crisis humanitaria.

Posteos por la liberación de rehenes en Gaza. Foto: X

Unos 100 rehenes fueron liberados durante un cese el fuego de una semana en noviembre. Israel dijo que quedaban otros 100 rehenes y que Hamás tiene los restos de unos 30 fallecidos que murieron o bien el 7 de octubre o en cautiverio. El ejército mató por error a tres rehenes después de que escaparan de sus captores en diciembre.

“Sólo la continuación de la presión militar, hasta una victoria total, traerá la liberación de todos nuestros cautivos”, señaló Netanyahu en un comunicado.

Cómo fue el rescate de los rehenes argentinos

Los rehenes estaban en un apartamento en un segundo piso en Rafah vigilados por hombres armados de Hamás en el apartamento y edificios cercanos, aseguró el vocero militar Daniel Hagari. E indicó que las fuerzas especiales ingresaron en el apartamento bajo ataque a las 1.49 de la madrugada del lunes, acompañadas un minuto después por una serie de ataques aéreos en los alrededores.

Miembros del equipo de rescate cubrieron a los rehenes con sus cuerpos mientras estallaba una intensa batalla en varios lugares a la vez con muchos hombres armados de Hamás. Luego, los rehenes fueron trasladados a una “zona segura” cercana y pasaron una revisión médica rápida antes de ser evacuados por aire al hospital Sheba, en el centro de Israel.

Según los reportes, estaban en buenas condiciones físicas. Ellos fueron apenas el segundo y tercer rehén en ser rescatados a salvo, ya que una soldado fue rescatada en noviembre. Hagari dijo que la operación se basaba en “información precisa” y que el lugar llevaba un tiempo bajo vigilancia. También relató que Netanyahu se había reunido con el jefe del ejército y otros funcionarios de alto nivel mientras se realizaba la operación.

El rescate era un espaldarazo moral para los israelíes, pero un paso pequeño hacia conseguir la liberación de todos los cautivos. Se cree que los rehenes que quedan están dispersos y escondidos en túneles, probablemente en malas condiciones. Har y Marman fueron secuestrados de una casa con otros tres familiares que fueron liberados en el acuerdo de finales de noviembre.

No quedan otros miembros de esa familia en Gaza, indicaron medios israelíes. El yerno de Har, Idan Begerano, dijo a reporteros que su esposa y él habían podido ver a los rehenes liberados en el hospital. Ambos estaban pálidos y delgados, pero se comunicaban bien y no estaban desorientados. Begerano dijo que nada más verle, Har le había dicho: “es tu cumpleaños hoy, mazal tov”.

Seguí leyendo: