17 de febrero de 2026 - 13:11

Quién es Robert "Roberta" Dorgan, el hombre que mató a dos familiares en un estadio de hockey sobre hielo

También utilizaba el nombre de Roberta Esposito, según apuntan las primeras investigaciones. Se quitó la vida después del tiroteo ocurrido en Rhode Island.

Robert Dorgan, el autor del tiroteo en el estadio de hockey sobre hielo en Pawtucket

Robert Dorgan, el autor del tiroteo en el estadio de hockey sobre hielo en Pawtucket

Foto:

Gentileza
Robert Dorgan, el autor del tiroteo en el estadio de hockey sobre hielo en Pawtucket

Robert Dorgan, el autor del tiroteo en el estadio de hockey sobre hielo en Pawtucket

Foto:

Gentileza
Por Redacción Mundo

La Policía identificó al autor del tiroteo ocurrido el lunes por la tarde en un estadio de hockey sobre hielo en Estados Unidos, donde murieron tres personas, incluido el atacante.

Leé además

Lula va este año por su cuarto mandato presidencial. Trump enfrenta una crucial elección legislativa.

Las elecciones claves en América del Sur

Por Rosendo Fraga
Mundial 2026 en riesgo: la pelea de los 6 millones que podría mudar los partidos de Inglaterra y Escocia.

Mundial 2026 en riesgo: la pelea de los 6 millones que podría mudar los partidos de Inglaterra y Escocia

Por Nicolás Salas

El hecho se produjo en el Dennis M. Lynch Arena, en la ciudad de Pawtucket (Rhode Island).

La jefa de Policía local, Tina Goncalves, informó en conferencia de prensa que el agresor fue identificado por su nombre de nacimiento como Robert (o Roberta) Dorgan, de 56 años. Según detalló, también utilizaba el nombre de Roberta y el apellido Esposito, datos que forman parte de la investigación en curso.

Una mujer que se presentó como su hija confirmó ante la prensa que su padre fue el tirador.

“Mi padre fue el tirador. Disparó a mi familia. Y ahora está muerto”, expresó visiblemente afectada al salir de la dependencia policial de Pawtucket. Además, señaló que el hombre tenía “problemas de salud mental” y que “estaba muy enfermo”.

Robert Dorgan, el autor del tiroteo en el estadio de hockey sobre hielo en Pawtucket
Robert Dorgan, el autor del tiroteo en el estadio de hockey sobre hielo en Pawtucket

Robert Dorgan, el autor del tiroteo en el estadio de hockey sobre hielo en Pawtucket

De acuerdo con las autoridades, el atacante murió por una herida de bala aparentemente autoinfligida.

El tiroteo ocurrió mientras se disputaba un partido juvenil entre equipos de cooperativas locales. Según dijo CNN, citando fuentes policiales, el ataque habría estado vinculado a una disputa doméstica, ya que el agresor disparó contra miembros de su propia familia.

El hecho dejó además tres personas heridas, que fueron trasladadas a centros de salud de la zona. La investigación continúa para determinar con precisión la secuencia de los acontecimientos y el móvil del ataque.

El episodio se produjo casi dos meses después de otro hecho de violencia en el estado, cuando un hombre asesinó a dos estudiantes e hirió a otros dos en el campus de la Universidad Brown. Posteriormente, el agresor mató a un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts antes de quitarse la vida en Nueva Hampshire.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Mehdi Taremi, delantero del Olimpiacos y de la Selección de Irán.

Irán rumbo al Mundial 2026: cancelaciones y problemas diplomáticos complican su preparación

Por Nicolás Salas
El periodista deportivo Quique Felman habló tras ser liberado en Estados Unidos, luego de ser acusado por presunto lavado de activos.

Quique Felman rompió el silencio tras su liberación en Estados Unidos: "Fui víctima"

Por Redacción Deportes
Tomás Yankelevich demandó a la empresa  propietaria de la barcaza que provocó la muerta de su hija, Mila, en Miami.

Tomás Yankelevich demandó a la empresa de barcazas por la muerte de su hija en Miami

Por Redacción Espectáculos
El lado B de San Valentín: hoy se celebra el Día Mundial del Infiel y el Amante.

El "lado B" de San Valentín: por qué el 13 de febrero se celebra el Día Mundial del Infiel y el Amante

Por Redacción Sociedad