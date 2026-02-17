Quién es Robert "Roberta" Dorgan, el hombre que mató a dos familiares en un estadio de hockey sobre hielo

La Policía identificó al autor del tiroteo ocurrido el lunes por la tarde en un estadio de hockey sobre hielo en Estados Unidos, donde murieron tres personas, incluido el atacante.
El hecho se produjo en el Dennis M. Lynch Arena, en la ciudad de Pawtucket (Rhode Island).
La jefa de Policía local, Tina Goncalves, informó en conferencia de prensa que el agresor fue identificado por su nombre de nacimiento como Robert (o Roberta) Dorgan, de 56 años. Según detalló, también utilizaba el nombre de Roberta y el apellido Esposito, datos que forman parte de la investigación en curso.
Una mujer que se presentó como su hija confirmó ante la prensa que su padre fue el tirador.
“Mi padre fue el tirador. Disparó a mi familia. Y ahora está muerto”, expresó visiblemente afectada al salir de la dependencia policial de Pawtucket. Además, señaló que el hombre tenía “problemas de salud mental” y que “estaba muy enfermo”.
De acuerdo con las autoridades, el atacante murió por una herida de bala aparentemente autoinfligida.
El tiroteo ocurrió mientras se disputaba un partido juvenil entre equipos de cooperativas locales. Según dijo CNN, citando fuentes policiales, el ataque habría estado vinculado a una disputa doméstica, ya que el agresor disparó contra miembros de su propia familia.
El hecho dejó además tres personas heridas, que fueron trasladadas a centros de salud de la zona. La investigación continúa para determinar con precisión la secuencia de los acontecimientos y el móvil del ataque.
El episodio se produjo casi dos meses después de otro hecho de violencia en el estado, cuando un hombre asesinó a dos estudiantes e hirió a otros dos en el campus de la Universidad Brown. Posteriormente, el agresor mató a un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts antes de quitarse la vida en Nueva Hampshire.