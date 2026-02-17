Quién es Robert "Roberta" Dorgan, el hombre que mató a dos familiares en un estadio de hockey sobre hielo

También utilizaba el nombre de Roberta Esposito, según apuntan las primeras investigaciones. Se quitó la vida después del tiroteo ocurrido en Rhode Island.

La Policía identificó al autor del tiroteo ocurrido el lunes por la tarde en un estadio de hockey sobre hielo en Estados Unidos, donde murieron tres personas, incluido el atacante.

El hecho se produjo en el Dennis M. Lynch Arena, en la ciudad de Pawtucket (Rhode Island).

La jefa de Policía local, Tina Goncalves, informó en conferencia de prensa que el agresor fue identificado por su nombre de nacimiento como Robert (o Roberta) Dorgan, de 56 años. Según detalló, también utilizaba el nombre de Roberta y el apellido Esposito, datos que forman parte de la investigación en curso.

Una mujer que se presentó como su hija confirmó ante la prensa que su padre fue el tirador.

“Mi padre fue el tirador. Disparó a mi familia. Y ahora está muerto”, expresó visiblemente afectada al salir de la dependencia policial de Pawtucket. Además, señaló que el hombre tenía “problemas de salud mental” y que “estaba muy enfermo”.