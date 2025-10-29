Quién es Doca, el asesino narco del Comando Vermelho por el que ofrecen una recompensa inédita

Edgar Alves Andrade , alias “Doca” o “Urso”, de 55 años, es señalado como el principal líder del Comando Vermelho (CV) en el Complejo Penha, uno de los bastiones históricos del narcotráfico en la Zona Norte de Río de Janeiro . Su nombre volvió a ocupar los titulares tras la operación masiva que el miércoles dejó 64 muertos, 81 detenidos y la incautación de 93 fusiles de guerra.

Las autoridades brasileñas ofrecen una recompensa de 100.000 reales (unos 17.500 dólares ) por información que permita su captura, una cifra inédita en la historia reciente de Río de Janeiro.

Según las fuerzas de seguridad, Doca controla el tráfico de drogas en la comunidad y es considerado uno de los criminales más peligrosos del estado.

De seguir los registros del sistema penitenciario, tiene 34 órdenes de arresto pendientes y está implicado en más de 100 homicidios , incluidas ejecuciones de menores y desapariciones de residentes.

Su historial criminal incluye fugas de prisión y una estructura operativa que le permitió mantenerse al mando del Comando Vermelho incluso desde la clandestinidad. Las autoridades lo describen como un “jefe narco extremadamente violento y estratégico”, con control sobre las rutas de distribución y vínculos con células armadas en distintos puntos de la capital fluminense.

En 2023, los investigadores lo identificaron como el autor intelectual del asesinato de tres médicos y el intento de homicidio de una cuarta persona en Barra da Tijuca, zona oeste de Río. Las víctimas, que participaban en un congreso médico, fueron atacadas por error al ser confundidas con integrantes de la milicia de Rio das Pedras, rival del CV.

También está imputado por el triple crimen de tres niños desaparecidos en Belford Roxo, en la Baixada Fluminense, un caso que conmocionó al país. Los cuerpos nunca fueron hallados y la investigación apunta a que la ejecución fue ordenada directamente por Doca.

Operativo contra el narcotráfico en Brasil EFE/ Antonio Lacerda

Tanto el Tribunal de Justicia de Río de Janeiro (TJRJ) como el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) registran más de 20 órdenes judiciales vigentes contra él.

Durante el reciente operativo en Penha, las fuerzas policiales detuvieron a Thiago do Nascimento Mendes, alias “Belão”, considerado el hombre de confianza y operador financiero de Doca. Según fuentes de CNN Brasil, Belão fue capturado el martes 28 y habría sido clave para la administración de los fondos provenientes del tráfico de drogas dentro del Comando Vermelho.