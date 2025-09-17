Qué pasó en Machu Picchu: miles de turistas evacuados, heridos y caos total

Por una protesta de transportistas locales, el servicio ferroviario quedó interrumpido y dejó a miles de viajeros varados en una de las 7 maravillas del mundo. Aún quedan cerca de 900 turistas sin poder regresar.

Una crisis social que afecta a la zona de Machu Picchu (Perú) derivó en un operativo de evacuación masiva de turistas. Más de 1.600 visitantes fueron trasladados desde la estación cercana a la ciudadela inca hacia Cusco, luego de que la vía férrea permaneciera bloqueada por manifestaciones. Además, las autoridades confirmaron que aún hay 900 personas varadas a la espera de poder salir de la zona.

El conflicto estalló el lunes tras el fin de la concesión de la empresa Consettur, encargada del traslado en buses desde Aguas Calientes hasta la entrada de las ruinas. El distrito de Urubamba adjudicó el servicio a otra compañía, lo que generó la oposición de los transportistas de Aguas Calientes y desencadenó los cortes.

La policía peruana informó que la noche del lunes se logró un desbloqueo momentáneo de la vía férrea tras enfrentamientos con pobladores que dejaron 14 heridos, lo que permitió la salida de unos 1.400 turistas. Más tarde, fueron evacuados otros 156.

Embed La empresa Ferrocarril Transandino, propiedad de PeruRail, dijo en un comunicado que “terceras personas” realizaron excavaciones en la ruta del tren "afectando la estabilidad de la vía", lo que frenó la evacuación de turistas.

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, aseguró que se trabaja para garantizar la seguridad de los visitantes: “Los que están varados son alrededor de 900, que ya estaban listos para salir, pero no se puede poner en riesgo su integridad”, señaló a la radio RPP.