17 de septiembre de 2025 - 10:58

Madeleine McCann: por qué liberaron al principal sospechoso de la desaparición

Christian Brueckner, apuntado como el responsable de la desaparición de la niña británica en 2007, salió de prisión tras cumplir una condena de siete años.

Por qué quedó en libertad el principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann.

Por qué quedó en libertad el principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann.

Foto:

Por Redacción Mundo

El alemán Christian Brueckner, principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann en Portugal en 2007, salió este miércoles de la cárcel de Sehnde, cerca de Hannover, tras cumplir una condena de siete años por la violación de una turista estadounidense de 72 años en el Algarve en 2005. Abandonó el penal a bordo de un Audi A6 conducido por su abogado, Friedrich Fülscher, mientras lo esperaban decenas de medios internacionales.

Leé además

Se tiró desde un balcón para suicidarse, cayó sobre una vecina que salió a tirar la basura y la mató.

Se tiró desde un balcón, cayó sobre una vecina que había salido a tirar la basura y la mató

Por Redacción Mundo
Las fotos de Tyler Robinson detenido: el asesino de Charlie Kirk arriesga pena de muerte

Caso Charlie Kirk: hallaron ADN del tirador en el arma y podría ser condenado a muerte

Por Redacción

Brueckner, de 48 años, fue condenado en 2019 por la Audiencia de Braunschweig, aunque el año pasado fue absuelto en un proceso paralelo por otras cinco presuntas violaciones en Portugal, una sentencia que la Fiscalía apeló y que aún está en trámite.

Por qué es el principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann

El nombre de Brueckner se vincula desde 2020 a la desaparición de la pequeña Maddie McCann, que tenía tres años cuando fue vista por última vez en un complejo turístico de Praia da Luz.

"Madeleine McCann está viva en Portugal": la inquietante teoría sobre la nena desaparecida
Los padres de Madeleine McCann siguen en busca de la verdad.

Los padres de Madeleine McCann siguen en busca de la verdad.

Los investigadores aseguran que el hombre vivió un tiempo en Portugal, donde se dedicaba a trabajos ocasionales y a cometer robos, por ejemplo, en hoteles y complejos turísticos.

Otro dato clave que poseen los fiscales es que su teléfono móvil estuvo conectado a una antena de la zona esa misma noche, aunque nunca se hallaron pruebas directas que lo vinculen a la escena del crimen.

Además, un testimonio de un conocido del sospechoso lo complicó aún más: recordó que cuando le mencionó lo extraño de la desaparición, Brueckner le habría respondido con la frase: “Sí, no gritó”. Pese a ello, hasta hoy no existe acusación formal en su contra y rige la presunción de inocencia.

Christian Brueckner, el presunto asesino de Madeleine McCann
Christian Brueckner, el principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann.

Christian Brueckner, el principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann.

Qué pasará ahora con Christian Brueckner

Aunque ya está en libertad, el alemán estará bajo vigilancia estricta: deberá usar una tobillera electrónica, presentarse regularmente ante la oficina de supervisión y fijar un domicilio que no podrá abandonar sin autorización. Además, las autoridades le retiraron el pasaporte y le entregaron un documento limitado exclusivamente al territorio alemán.

Brueckner, que cuenta con antecedentes por abuso infantil, posesión de drogas y pornografía infantil, sigue siendo investigado por la Fiscalía de Braunschweig en cooperación con fuerzas portuguesas y británicas, pero el caso Madeleine continúa sin resolverse 17 años después.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Luego de la muerte de Charlie Kirk, Comedy Central retiró un polémico episodio de South Park donde se realizaba una parodia al activista de ultraderecha.

Tras la muerte de Charlie Kirk, Comedy Central eliminó el episodio de "South Park" donde se burlaban de él

Por Redacción Mundo
Un zoológico de China prohibió la acción y generó polémica.

Un zoológico histórico prohibió a sus visitantes "mostrar videos a los chimpancés": el motivo que preocupa

Por Redacción
Activista ultraconservador Charlie Kirk

Una popular revista feminista eliminó una nota en la que "maldecía" a Charlie Kirk dos dias antes de su muerte

Por Redacción Mundo
Hellmann’s asumirá la reparación del local y expresó su solidaridad en redes sociales, mientras el propietario del bar agradeció el gesto y confirmaron futura colaboración.

Famosa marca pagará los daños del bar donde un cliente lo incendió porque pidió mayonesa y no tenían

Por Redacción Mundo