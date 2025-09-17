Madeleine McCann: por qué liberaron al principal sospechoso de la desaparición

El alemán Christian Brueckner , principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann en Portugal en 2007 , salió este miércoles de la cárcel de Sehnde , cerca de Hannover, tras cumplir una condena de siete años po r la violación de una turista estadounidense de 72 años en el Algarve en 2005. Abandonó el penal a bordo de un Audi A6 conducido por su abogado, Friedrich Fülscher , mientras lo esperaban decenas de medios internacionales.

Brueckner, de 48 años, fue condenado en 2019 por la Audiencia de Braunschweig, aunque el año pasado fue absuelto en un proceso paralelo por otras cinco presuntas violaciones en Portugal, una sentencia que la Fiscalía apeló y que aún está en trámite.

El nombre de Brueckner se vincula desde 2020 a la desaparición de la pequeña Maddie McCann , que tenía tres años cuando fue vista por última vez en un complejo turístico de Praia da Luz .

Los investigadores aseguran que el hombre vivió un tiempo en Portugal, donde se dedicaba a trabajos ocasionales y a cometer robos, por ejemplo, en hoteles y complejos turísticos.

Otro dato clave que poseen los fiscales es que su teléfono móvil estuvo conectado a una antena de la zona esa misma noche, aunque nunca se hallaron pruebas directas que lo vinculen a la escena del crimen.

Además, un testimonio de un conocido del sospechoso lo complicó aún más: recordó que cuando le mencionó lo extraño de la desaparición, Brueckner le habría respondido con la frase: “Sí, no gritó”. Pese a ello, hasta hoy no existe acusación formal en su contra y rige la presunción de inocencia.

Christian Brueckner, el principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann.

Qué pasará ahora con Christian Brueckner

Aunque ya está en libertad, el alemán estará bajo vigilancia estricta: deberá usar una tobillera electrónica, presentarse regularmente ante la oficina de supervisión y fijar un domicilio que no podrá abandonar sin autorización. Además, las autoridades le retiraron el pasaporte y le entregaron un documento limitado exclusivamente al territorio alemán.

Brueckner, que cuenta con antecedentes por abuso infantil, posesión de drogas y pornografía infantil, sigue siendo investigado por la Fiscalía de Braunschweig en cooperación con fuerzas portuguesas y británicas, pero el caso Madeleine continúa sin resolverse 17 años después.