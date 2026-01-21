Ponen a la venta la finca donde murió Gene Hackman junto a su esposa: dónde queda y cuánto cuesta

La finca ubicada en Santa Fe, en el estado de Nuevo México (Estados Unidos), donde fueron hallados muertos el actor Gene Hackman y su esposa, la pianista Betsy Arakawa, fue puesta a la venta por casi seis millones de euros. La oferta se produce a casi un año del trágico episodio que conmocionó a la escena de Hollywood.
Según publicó The Wall Street Journal, la propiedad acaba de salir al mercado inmobiliario y es gestionada por la reconocida firma Sotheby’s International Realty.
El rancho, en el que la pareja vivía sola y que había sido su residencia durante más de tres décadas de matrimonio, presentaba un estado de notable deterioro cuando los servicios de emergencia ingresaron para evaluar la situación tras las muertes.
Hackman y Arakawa fueron encontrados sin vida en febrero de 2025. De acuerdo con los resultados de la autopsia, la pianista —30 años menor que el actor— murió primero como consecuencia de un hantavirus, una grave enfermedad transmitida por roedores. Las investigaciones determinaron que la finca estaba infestada de ratas.
Días después, el actor falleció a causa de un ataque cardíaco, en un contexto de problemas cardíacos previos y demencia. Su deterioro cognitivo le impidió administrarse correctamente la medicación necesaria, lo que derivó en su muerte.
Entre los principales atractivos de la propiedad, la casa de subastas destaca que cuenta con seis habitaciones, amplias terrazas con vistas panorámicas y un estilo arquitectónico colonial, características que ahora se promocionan para su comercialización.